Italia: Site web sexist, închis după controverse privind furturi de fotografii cu mii de femei / Fotografiile erau manipulate astfel încât acestea să fie prezentate în ipostaze compromițătoare / Georgia Meloni era printre ele

Site-ul web italian phica.eu a fost închis, în urma numeroaselor critici sexiste, care invocau comportamente toxice și abuzive față de femei.

Platforma, care, potrivit declarației administratorilor, „s-a născut ca o platformă pentru discuții personale și partajare, cu un spațiu dedicat pentru cei care doreau să-și împărtășească conținutul într-un mediu sigur”, ajunsese la un egagement de 11 milioane de vizite unice pe lună, cele mai multe din Italia, și, în ultimele săptămâni, înregistrase o creștere vizibilă a traficului lunar.

Nu a scăpat nici Georgia Meloni

Administratorii site-ului susțin, în declarația amintită, că nu au reușit să gestioneze comportamentul toxic al unora dintre utilizatori:

„Din păcate, ca în cazul oricărei rețele sociale, există întotdeauna oameni care utilizează greșit platformele, afectându-le spiritul și scopul original” și că postările care conțin violență, pornografie infantlă sau insulte la adresa femeilor au fost întotdeauna interzise, blocate și raportate.

Mai multe femei, printre care și personalități publice din lumea politică, a internetului sau a divertismentului susțin că le-au fost furate fotografiile și că au fost astfel manipulate, încât să le arate pe acestea în ipostaze indecente și imorale.

Georgia Meloni se numără printre ele.

Poliția are multă treabă

Poliția a înregistrat mai multe denunțuri din partea femeilor afectate, nu doar pentru modul în care au fost prezentate, ci și pentru furtul și manipularea ilegală a fotografiilor.

În ciuda faptului că platforma și-a afirmat întotdeauna buna credință, miile de fotografii distribuite fără consimțământ, însoțite de comentarii jignitoare și sexualizate spun altceva.

Existau secțiuni tematice, precum „fete din Pescara” sau profiluri dedicate unor anumite orașe, dar și zone rezervate VIP-urilor.

Din perspectiva securității și legitimității, site-ul se bucura de o reputație destul de bună. Cu un scor de încredere de 85 din 100, site-ul avea aspecte tehnice solide.

Administratorii site-ului nu sunt cunoscuți, dar Poliția a lansat o campanie amplă pentru identificarea lor și pentru a lămuri cum au fost furate și distribuite fotografiile și pentru a identifica autorii comentariilor sexiste și jignitoare, în ceea ce se numește „revenge porn” – un fost partener se răzbună pe o fostă parteneră, distribuind în online poze cu aceasta în ipostaze umilitoare.

Reacțiile dinspre zona politică și publică au fost vehemente:

„Vom întreprinde și vom consolida inițiative specifice pentru a monitoriza astfel de situații, a le raporta autorităților competente, începând cu sistemul judiciar, și a identifica cele mai eficiente instrumente pentru a combate această barbarie a mileniului trei”, a spus ministrul Familiei și Egalității de Șanse din Italia, Eugenia Roccella, cu privire la incidentele de pe site-urile web și paginile de socializare.

„In cine putem avea încredere? Doar în noi înșine? Violența împotriva femeilor își schimbă forma, devine actuală, deghizată digital și se răspândește pe rețelele de socializare.

De la un grup de 32.000 de voyeuri cu egouri umflate și hipertrofice – bărbați mici care și-au trădat soțiile și partenerele împotriva tuturor principiilor etice și morale – la profiluri cu colegi, adesea cu fotografii modificate.

Asistăm la o tendință care ne lasă îngroziți.

Nu există nimeni care să condamne mai mult decât altul: există un dispreț comun atât pentru femei, cât și pentru bărbați”, a declarat Martina Semenzato, președinta Comisiei Parlamentare de Anchetă privind Femicidul și toate formele de violență bazată pe gen și membră a partidului Coraggio Italia și a grupului parlamentar Noi Moderati, citată de ANSA.