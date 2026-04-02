Ilie Bolojan, despre relația cu partidul AUR: Nu am negociat cu alți parlamentari, spre deosebire de alții

Întrebat dacă a căutat susținere din partea parlamentarilor AUR, premierul Ilie Bolojan a spus: „Nu am negociat cu niciun parlamentar susținerea, nici de la AUR”.

Bolojan a făcut trimitere la apropierea dintre PSD și AUR în contextul negocierii bugetului pe 2026: „Am văzut ce a discutat domnul Petrișor Peiu (n.r. Liderul senatorilor AUR) și ce a declarat, despre negocierile cu reprezentanții PSD la amendamentele de la buget”.

Cu toate acestea, șeful Guvernul a subliniat că încearcă să mențină o atitudine civilizată față de toate partidele prin prisma funcției pe care o ocupă.

„Eu atunci când văd un coleg din parlament, chiar de la AUR și de la toate partidele, am căutat întotdeauna să mă comport civilizat, pentru că fiind premierul României nu poți să desființezi un partid pentru că indirect i-aș desconsidera electoratul”, spune Ilie Bolojan joi la Europa FM.

Întrebat dacă consideră AUR o formațiune extremistă, premierul a spus: „Prin comportamentele pe care le-a generat în acești ani, și-a pus o etichetă”.

Despre posibilitatea unui guvern minoritar, Bolojan a spus că acest lucru ar îngreuna capacitatea de gestionare a provocărilor cu care se confruntă statul.

„România nu cred că are nevoie de un guvern minoritar, v-am mai spus asta, dar în situații în care s-ar ajunge la o criză politică, cum am mai avut anii trecuți, România a funcționat și cu guverne minoritare”, spune premierul.