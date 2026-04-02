Ilie Bolojan, despre relația cu partidul AUR: Nu am negociat cu alți parlamentari, spre deosebire de alții

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu și-a negociat sprijinul politic cu parlamentari AUR. Cu toate acestea, Bolojan consideră că prin prisma poziției pe care o ocupă este necesar să mențină un dialog civilizat cu toți parlamentarii.
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI
Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi”
Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi”
Radu Mocanu
02 apr. 2026, 19:22, Politic

Întrebat dacă a căutat susținere din partea parlamentarilor AUR, premierul Ilie Bolojan a spus: „Nu am negociat cu niciun parlamentar susținerea, nici de la AUR”. 

Bolojan a făcut trimitere la apropierea dintre PSD și AUR în contextul negocierii bugetului pe 2026: „Am văzut ce a discutat domnul Petrișor Peiu (n.r. Liderul senatorilor AUR) și ce a declarat, despre negocierile cu reprezentanții PSD la amendamentele de la buget”. 

Cu toate acestea, șeful Guvernul a subliniat că încearcă să mențină o atitudine civilizată față de toate partidele prin prisma funcției pe care o ocupă. 

„Eu atunci când văd un coleg din parlament, chiar de la AUR și de la toate partidele, am căutat întotdeauna să mă comport civilizat, pentru că fiind premierul României nu poți să desființezi un partid pentru că indirect i-aș desconsidera electoratul”, spune Ilie Bolojan joi la Europa FM. 

Întrebat dacă consideră AUR o formațiune extremistă, premierul a spus: „Prin comportamentele pe care le-a generat în acești ani, și-a pus o etichetă”. 

Despre posibilitatea unui guvern minoritar, Bolojan a spus că acest lucru ar îngreuna capacitatea de gestionare a provocărilor cu care se confruntă statul. 

„România nu cred că are nevoie de un guvern minoritar, v-am mai spus asta, dar în situații în care s-ar ajunge la o criză politică, cum am mai avut anii trecuți, România a funcționat și cu guverne minoritare”, spune premierul. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor