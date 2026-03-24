Incendiu masiv la o rafinărie din Texas după o explozie

Incendiul a avut loc la rafinăria Valero din Port Arthur, situată la aproximativ 145 de kilometri est de orașul Houston.

„A fost o explozie, da, dar suntem bine; toată lumea e bine. Serviciile de intervenție încearcă să stingă focul cât mai repede posibil”, a declarat primarul din Port Arthur, Charlotte M. Moses, citată de Associated Press.

Autoritățile au emis un avertisment cetățenilor din partea de vest a orașului, cerându-le să rămână în case până la transmiterea unui semnal oficial de siguranță.

Avertismente similare au fost transmise și pe rețelele sociale, unde cetățenii au fost sfătuiți să evite activitățile în aer liber, să țină ferestrele și ușile închise și să urmeze instrucțiunile oficialilor.

Rafinăria Valero are aproximativ 770 de angajați și o capacitate de procesare de circa 435.000 de barili de petrol pe zi, producând benzină, motorină și kerosen.

Explozia are loc pe fondul creșterii prețurilor la combustibili, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, ca urmare a declanșării războiului din Orientul Mijlociu. Marți, cotațiile Brent au crescut cu la 102.84 dolari pe baril și West Texas Intermediate (WTI), a crescut la 91.20 dolari pe baril.