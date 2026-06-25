UPDATE 18.15. Președintele României, Nicușor Dan, se întoarce în această seară în țară, din Polonia, având în vedere că liderii PSD, PNL, USR și UDMR tot nu s-au înțeles pe un acord politic reciproc privind susținerea unei guvernări majoritare.

Mâine, vineri, șeful statului a anunțat deja discuții cu șefii de partide la Palatul Cotroceni pe tema susținerii unui Guvern minoritar.

UPDATE 17.38. Întâlnirea liderilor PSD, PNL, USR și UDMR de la Vila Lac 1 s-a încheiat. Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu au părăsit vila RAAPPS. Situația politică este în continuare blocată, arată surse politice, liderii nu au ajuns la un acord.

Mai multe surse relatează că o parte din liberali nu doresc să voteze un guvern minoritar al PSD, iar PSD – așa cum a declarat – nu vrea să susțină un guvern minoritar fără PSD, dar cu USR.

UPDATE 15.48. Ludovic Orban, un aliat al lui Ilie Bolojan, susține, într-o poziție publică: „PNL și USR nu au cum să voteze un guvern minoritar PSD condus de Grindeanu. Decât dacă vor să se sinucidă politic.”

„PNL și USR nu au cum să voteze un guvern minoritar PSD condus de Grindeanu. Decât dacă vor să se sinucidă politic. Decât dacă vor să îi lase fără speranță și fără reprezentare politică pe toți românii care cred în democrație, în drepturi și libertăți, în integritate și competență în viața publică, în reforme profunde și în orientarea pro-europeană.

PNL și USR au fost partidele corecte din coaliție, care au fost trădate de PSD. PSD s-a aliat fără nicio jenă cu AUR și a dărâmat guvernul din care făcea parte. Ambele partide au hotărât și înainte de moțiunea de cenzură și după că nu mai colaborează cu PSD la guvernare și că nu vor vota cu niciun guvern în care este PSD sau care este sprijinit de PSD. Cum să voteze un guvern monocolor PSD, condus de trădătorul șef Grindeanu?

Ideea că votezi învestirea guvernului, după care treci în opoziție, este iluzorie. Un partid care votează învestirea unui guvern răspunde politic pentru toate măsurile, deciziile și acțiunile publice ale guvernului respectiv. Singurul partid care va rămâne în opoziție în percepția publică va fi AUR, care va capitaliza politic și electoral toate nemulțumirile oamenilor provocate de acțiunea guvernamentală și va deveni și mai periculos decât este astăzi.

Odată instalat, guvernul PSD va face tot ce este posibil să își asigure o majoritate parlamentară, care să îl protejeze de o eventuală demitere prin moțiune de cenzură și care să îi permită adoptarea legilor și fără susținerea partidelor care au votat învestirea guvernului. Cu siguranță va căuta și va obține susținere din zona partidelor și grupurilor parlamentare naționaliste, făcând cedări de la linia democratică pro-europeană.

Imediat după instalare, PSD va căuta să distrugă PNL și USR, să elimine orice urme ale celor două partide din administrație, să le condiționeze politic aleșilor locali ai celor două partide rezolvarea oricărei probleme care ține de guvern. PSD va potența fracțiunea trădătoare din PNL și îi va ajuta pe puciști să rupă cât mai mult din PNL.

Liderii PNL și USR trebuie să fie atenți și la extragerea lui Nicușor Dan de la asumarea oricărei răspunderi politice în privința desemnării lui Geindeanu ca premier. Toată vina va cădea pe umerii PNL și USR.

Închei prin a le face o sugestie simplă liderilor PNL și USR. Faceți un sondaj telefonic rapid în care să aflați care este părerea simpatizanților PNL și USR cu privire la eventuala susținere a unui guvern PSD și faceți doar ceea ce dorește electoratul PNL, respectiv USR. Eu vă garantez că peste 95% din electoratul PNL și USR este împotriva susținerii de către cele două partide a unui guvern PSD.

Continuați să susțineți propunerea unui guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă președintele Dan îl desemnează pe Grindeanu, lăsați-l să caute majoritate fără parlamentarii PNL și USR. Dacă nu va reuși, așa cum s-a întâmplat și la precedentele două desemnări, Nicușor Dan nu va ava ce să facă decât să desemneze candidatul propus de PNL, USR și UDMR„, arată Orban într-o postare. Soluția este simplă.„, arată

Șefii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc astăzi la Vila Lac 1 pentru a discuta despre acordul politic în vederea susținerii reciproce a unei guvernări minoritare.

„O să avem o guvernare prooccidentală minoritară și partidele și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține – fără a face parte din guvern – guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem în curând. Ar trebui ca mâine (joi, n.r.) să discute ei între ei și vineri să vină la mine pentru discuții”, a spus ieri, președintele României.

Problema acordului între cele două blocuri generează cele mai multe discuții.

Pe de o parte, PSD – care l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu candidat al partidului pentru funcția de premier – dorește „deplină autonomie asupra programului de guvernare”: „Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciul românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa”, a spus ieri Sorin Grindeanu.

De cealaltă parte, liderii PNL, USR și UDMR își creionează o poziție comună a condițiilor impuse pentru susținerea unui guvern minoritar.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor nu se pun de acord asupra unui eventual vot pentru guvernul minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu. USR a anunțat categoric că nu va vota guvernul PSD dacă Sorin Grindeanu nu e de acord cu rotativa guvernamentală, arată surse pentru G4media.

Liderii PNL, USR și UDMR au finalizat, în urma unei întâlniri de la ora 11.00, un proiect de acord politic pe care fiecare partid urmează să îl valideze în forurile de conducere, dar șansele ca USR să semneze acordul sunt însă reduse, deoarece documentul prevede votarea unui guvern minoritar PSD în cazul desemnării lui Sorin Grindeanu ca premier de către șeful statului, arată sursa citată.

Cele 3 partide urmează să aibă și un candidat pentru funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan a sugerat ieri ca Ilie Bolojan să-și respecte promisiunea de a vota un guvern PSD: „Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public – eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţine de cuvânt – se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în Bucureşti toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem”