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Întrebat de ce l-a ales pe Veștea, Nicușor Dan invocă majoritatea și promite explicații suplimentare mâine

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Bruxelles despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și despre relația sa cu forțele mai puțin reformatoare din România. „Promit că răspund mâine dimineață", a spus șeful statului, înainte de a pleca în grabă la o întâlnire.
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Andreea Tobias
18 iun. 2026, 18:17, Politic
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Președintele a fost întrebat dacă există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă îi va cere lui Veștea să-și depună mandatul. Nicușor Dan a evitat un răspuns direct.

„Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile”, a spus el. A adăugat că guvernul desemnat trebuie să fie pro-occidental și atent cu finanțele și reformele.

De ce l-a desemnat pe Veștea fără consultarea PNL

Presa străină nu înțelege cum președintele a ales un premier fără să se consulte cu partidul acestuia.

Nicușor Dan nu a răspuns în acel moment. „Promit că răspund mâine dimineață”, a declarat el.

A adăugat totuși că are limite constituționale în a comenta despre partidele politice.

„Ceea ce am vrut să spun tot timpul este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și să fie pro-occidental. Dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice”, a conchis Nicușor Dan.

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