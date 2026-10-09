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Inundații devastatoare în Albania și Muntenegru. Cel puțin o persoană a murit, iar sute de case au fost afectate

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost găsit mort după ce a fost luat de inundațiile din Albania. Sute de case au fost afectate, iar aproximativ 300 de persoane au primit adăpost temporar. În Muntenegru, râul Zeta a inundat mai multe zone rezidențiale.
Inundații devastatoare în Albania și Muntenegru. Cel puțin o persoană a murit, iar sute de case au fost afectate
Ioana Târziu
09 oct. 2026, 08:10, Știri externe
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Zile întregi de ploi torențiale și ninsori abundente au creat prăpăd în Albania și Muntenegru.

Mai multe case, drumuri și terenuri agricole au fost inundate, notează Euronews.

Ordine de evacuare au fost emise în sudul Albaniei, după ce râul Vjosa a ieșit din albia orașului Novosela. 

Echipele de salvare au folosit bărci gonflabile pentru a ajunge la locuitorii prinși de creșterea nivelului apei. Printre ei, s-au numărat la doi vârstnici a căror casă a fost inundată până la o adâncime de aproximativ 1,5 metri.

Cel puțin o persoană a murit

În urma inundațiilor devastatoare, cel puțin o persoană și-a pierdut viața. Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost găsit mort într-un canal de irigații din Durrës, după ce a fost luat de ape.

Serviciile de urgență au intervenit pentru a curăța apa din aproximativ 800 de clădiri. Aproximativ 300 de persoane au primit adăpost temporar.

În Muntenegru, râul Zeta a inundat zonele rezidențiale din Danilovgrad. Aproximativ 30 de case și mai multe sate din apropiere au fost afectate. 

Lângă Podgorica, soldații și geniștii au construit un pod ponton temporar, pentru a înlocui o trecere distrusă de viituri. 

De asemenea, excavatoarele au curățat canalele de drenaj, în timp ce echipele de urgență lucrau la restabilirea legăturilor de transport.

Inundațiile au avut loc după zile de iarnă severă. În anumite părți ale Albaniei, au căzut peste 100 de milimetri de ploaie în 24 de ore. Autoritățile au avertizat că ninsorile suplimentare și condițiile de gheață ar putea aduce și mai multe perturbări, potrivit sursei citate.

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