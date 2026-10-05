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Iranul declară că nu există o soluție militară la războiul cu SUA, ci „doar negocierile bazate pe dreptate și echitate” ar putea duce la încheierea conflictului

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că nu va exista o soluție militară la războiul Statelor Unite împotriva republicii islamice. Discuțiile privind încheierea conflictului par să se afle într-un impas.
Iranul declară că nu există o soluție militară la războiul cu SUA, ci „doar negocierile bazate pe dreptate și echitate” ar putea duce la încheierea conflictului
Ioana Târziu
05 oct. 2026, 10:43, Știri externe
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Șeful diplomației iraniene a insistat duminică că nu va exista o soluție militară la războiul SUA cu Iranul.

Conform France24, o campanie de bombardamente intense nu a reușit să încheie decisiv războiul lansat de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie. În ultimele săptămâni, Washingtonul a redus operațiunile militare în favoarea presiunii economice.

Principalul punct de dispută rămâne încercarea Iranului de a bloca Strâmtoarea Ormuz.

„Ne vom apăra cu și mai multă forță”

„Dacă dușmanii noștri aleg din nou calea confruntării militare, răspunsul nostru va fi mai puternic decât înainte și ne vom apăra cu și mai multă forță”, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, la o reuniune a ambasadorilor străini.

Acesta a spus că „nu există nicio soluție militară și nici nicio soluție bazată pe noi sancțiuni”. Araghchi a adăugat că „doar negocierile bazate pe dreptate și echitate” ar putea pune capăt conflictului.

Duminică, agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a declarat că un petrolier din Ormuz „a raportat că a fost lovit de un proiectil necunoscut, provocând daune sălii motoarelor”. Echipajul a fost raportat în siguranță și nu a fost înregistrat niciun impact asupra mediului.

Agenția nu a specificat data incidentului, originea sau destinația navei și nici dacă era vorba de un petrolier sau de un transportor de GNL.

Condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Oficiali iranieni și americani au purtat săptămâna trecută discuții indirecte în marja Adunării Generale a ONU. Teheranul a declarat că a prezentat șapte condiții pentru redeschiderea strâmtorii, potrivit sursei citate.

Iranul a cerut, printre altele, un armistițiu în tot Orientul Mijlociu, dezghețarea activelor sale în străinătate, ridicarea sancțiunilor asupra sectorului petrolier și încetarea blocadei navale americane.

Donald Trump, însă, a respins propunerea. Președintele american a lăsat în același timp deschisă ușa atât pentru discuții suplimentare, cât și pentru reluarea operațiunilor militare.

Ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi, a declarat duminică faptul că SUA și-au exprimat opiniile cu privire la propunere și că aceasta este în curs de revizuire.

„Americanii, prin intermediari, și-au transmis, de asemenea, opiniile cu privire la această propunere. Aceste opinii sunt examinate în prezent în interiorul țării prin canalele și procedurile relevante”, a declarat el reporterilor.

„Ori de câte ori poziția finală a Republicii Islamice Iran va fi gata, se vor lua măsurile corespunzătoare. În același timp, Republica Islamică Iran se pregătește și pentru orice alt scenariu posibil”, a adăugat acesta.

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