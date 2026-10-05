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Irineu Darău anunță că ținta din PNRR pentru creșterea maturității cibernetice a fost depășită: Securitatea cibernetică devine o preocupare reală

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că ținta jalonului din PNRR de 1.000 de entități, cărora să le fie furnizate instrumente și servicii pentru creșterea maturității cibernetice, a fost depășită. Acest rezultat arată că „securitatea cibernetică devine o preocupare reală pentru instituțiile și companiile din România”.
Irineu Darău anunță că ținta din PNRR pentru creșterea maturității cibernetice a fost depășită: Securitatea cibernetică devine o preocupare reală
Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului/GMN/MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
05 oct. 2026, 12:31, Politic
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Într-o postare încărcată pe Facebook, Irineu Darău precizează că „1.324 de organizații au finalizat cu succes chestionarul online de autoevaluare a nivelului propriu de maturitate al securității cibernetice”.

Ținta jalonului din PNRR era de 1.000 de entități, potrivit acestuia.

Ministrul interimar al Economiei susține că acest rezultat este datorat efortului „depus de DNSC, care a mobilizat într-un timp scurt organizații din mediul public și privat”.

„Interesul a fost mare: în total, peste 1.600 de organizații din sectorul public și privat s-au înscris pentru auditare, ceea ce arată că securitatea cibernetică devine o preocupare reală pentru instituțiile și companiile din România”, continuă Darău.

Mai mult, acesta menționează că securitatea cibernetică nu mai este doar o problemă pentru specialiștii IT.

„Pentru o companie, înseamnă protejarea activității și a datelor. Pentru o instituție, înseamnă continuitatea serviciilor. Pentru o economie tot mai digitalizată, înseamnă reziliență”, afirmă el.

În acest context, „nu este suficient să digitalizăm oricum România: trebuie să o digitalizăm în siguranță”, afirmă ministrul interimar.

„PNRR nu înseamnă doar jaloane bifate. Înseamnă și infrastructură, instrumente și competențe care rămân în România. Iar în securitate cibernetică, munca nu se încheie odată cu jalonul”, a conchis Irineu Darău.

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