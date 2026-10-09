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Lovitură pentru Microsoft. Administrația Trump suspendă accesul companiei la permise de ședere permanentă pentru angajații săi din SUA

Administrația Trump a anunțat că exclude compania Microsoft dintr-un program care până acum îi permitea să obțină, în anumite condiții, transformarea unei vize H-1B într-un permis de ședere permanentă pentru angajații săi din SUA.
Lovitură pentru Microsoft. Administrația Trump suspendă accesul companiei la permise de ședere permanentă pentru angajații săi din SUA
Sursa foto: Mediafax Foto/ DPA/Hepta
Ioana Târziu
09 oct. 2026, 09:52, Știri externe
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Vicepreședintele american JD Vance a anunțat suspendarea accesului Microsoft la permise de rezidență permanentă pentru angajații săi din Statele Unite.

El a acuzat compania de abuz de sistem, însă această acuzație a fost negată de gigantul tehnologic.

De asemenea, alte câteva companii au fost supuse aceleiași sancțiuni, notează AFP.

Administrația Trump a exclus Microsoft dintr-un program care anterior îi permitea, în anumite condiții, să transforme o viză H-1B într-un permis de ședere permanentă pentru angajații săi. Acest permis este cunoscut și sub numele de carte verde.

„Nicio companie din Statele Unite nu a abuzat de acest sistem mai mult decât Microsoft ”, a declarat JD Vance într-o conferință de presă.

Vicepreședintele Statelor Unite a afirmat că anul trecut Microsoft concediase „6.000 de angajați americani” și, în același timp, a obținut 6.300 de vize H-1B pentru angajații săi și „aproape” 3.000 de permise de ședere permanentă.

„Acesta este un sistem scandalos pe care l-am permis să funcționeze mult prea mult timp, dar îi vom pune capăt”, a declarat acesta.

JD Vance a transmis, totodată, companiei Microsoft că aceasta era „o companie americană excelentă” , dar avea nevoie să „angajeze lucrători americani”.

Microsoft a indicat că 80% din cererile sale de viză H-1B în cursul anului fiscal 2026 (care se încheie în iunie) au fost pentru persoane care erau deja angajate de companie. Restul au fost pentru persoane care se aflau „deja legal în Statele Unite” , „nu pentru nou-veniți”, potrivit sursei citate.

În martie, Donald Trump a creat un grup de lucru pentru a identifica frauda în alocarea și utilizarea fondurilor și serviciilor guvernamentale federale. L-a numit pe JD Vance în fruntea acestuia.

Conferința de presă a avut loc în aceeași zi cu o ceremonie în cadrul căreia Donald Trump i-a acordat CEO-ului Microsoft, Satya Nadella, „Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovație”.

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