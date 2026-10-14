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Mark Rutte îndeamnă statele membre NATO să „facă mai mult” pentru a ajuta Ucraina, în special pentru a sprijini apărarea aeriană a țării

Secretarul general al NATO a făcut un apel către statele membre ale Alianței, miercuri, pentru a ajuta „mai mult” Ucraina, în contextul în care „iarna se apropie, iar agresivitatea Rusiei nu dă semne de diminuare”.
Mark Rutte îndeamnă statele membre NATO să „facă mai mult” pentru a ajuta Ucraina, în special pentru a sprijini apărarea aeriană a țării
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 15:32, Știri externe
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Într-o conferință de presă susținută miercuri la Tallinn, Estonia, Mark Rutte a declarat că „odată cu sosirea iernii și cu agresivitatea Rusiei care nu scade, Aliații trebuie să facă mai mult, în special pentru a sprijini apărarea aeriană a Ucrainei”.

„Rusia își continuă campania hibridă împotriva aliaților NATO”

„Rusia își continuă atacurile împotriva civililor ucraineni. Și își menține campania hibridă împotriva aliaților NATO”, a spus Mark Rutte.

Secretarul general al Alianței a subliniat că acest lucru nu ar trebui să diminueze hotărârea aliaților Ucrainei de a-și continua sprijinul, potrivit AFP.

„Președintele rus Vladimir Putin încearcă să ne slăbească hotărârea și să pună capăt sprijinului nostru pentru Ucraina. Dar Rusia eșuează. Eșuează pe câmpul de luptă din Ucraina. Și nu vom fi intimidați”, a afirmat oficialul olandez.

Europenii sunt îngrijorați de reapariția acestor așa-numite atacuri hibride. Acestea se situează sub pragul a ceea ce este considerat un act de război sau o operațiune militară, cum ar fi incendierea sau sabotajul.

Atacurile hibride, „un semn de slăbiciune”

Ele sunt în primul rând un „semn de slăbiciune”, a reiterat Mark Rutte.

Iar ceea ce rușilor „le place este să vorbim despre asta toată ziua, să fim zdruncinați și să ținem conferințe de presă pe această temă. Nu vom face asta. Vom reacționa acolo unde trebuie. Din nou, nu întotdeauna într-un mod vizibil”, a subliniat el, potrivit sursei citate.

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc peste noapte, au ucis cel puțin șapte persoane și au lăsat 600.000 de oameni fără curent electric.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat miercuri „disprețul” lui Vladimir Putin față de apelul lui Donald Trump la un armistițiu în astfel de atacuri.

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