Mark Zuckerberg spune că va rezolva epidemia de singurătate cu ajutorul AI

Într-un podcast cu Dwarkesh Patel, luna trecută, Zuckerberg a preconizat un viitor apropiat în care „veți parcurge feed-ul și va exista un conținut care poate arăta ca o bobină la început, dar puteți vorbi cu el sau interacționa cu el, iar el va răspunde”. Americanul obișnuit, a spus el, are mai puțin de trei prieteni, dar are nevoie de mai mulți, scrie The Guardian.

Această insistență a liderului tehnologic în vârstă de 41 de ani ar fi mai puțin surprinzătoare dacă nu ar fi pentru faptul că, în prezent, în mod aproape regulat pe internet puteți găsi oameni care scriu despre relațiile lor cu terapeutul sau chatbotul lor cu inteligență artificială și care insistă că, dacă este real pentru ei, atunci este real, punct. Aceștia susțin că chatbotul îi ascultă „activ”.

Evident, problema nu este că chat-ul cu un robot oferă iluzia intimității, ci că, în universul lui Zuckerberg, nu se poate distinge de intimitatea reală, o versiune echivalentă și la fel de semnificativă a contactului de la om la om.

Dacă acest lucru nu are sens, sugerează Zuck, atunci fie sensul cuvintelor trebuie să se schimbe, fie trebuie să găsim noi cuvinte: „În timp”, spune Zuckerberg, pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni apelează la prietenii AI, „vom găsi vocabularul necesar ca societate pentru a putea explica de ce acest lucru este valoros”.