Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave

Afirmațiile lui Călin Georgescu, după trimiterea sa în judecată, sunt declarații politice, consideră ministrul Justiției, Radu Marinescu. Discursul politic nu își are locul în realitatea juridică, Georgescu fiind un inculpat trimis în judecată, în momentul de față, a spus ministrul Justiției într-o intervenție la Antena 3 CNN.

„Eu le văd ca pe o declarație politică, ca pe un discurs politic în care dânsul a ales să folosească un anumit narativ. Evident că își poate alege comparațiile care îi sunt cele mai reconfortante. Dânsul se poate vedea în orice fel de ipostază, dar în momentul de față, realitatea juridică în statul de drept care este România, este aceea că dânsul este inculpat, este trimis în judecată și urmează să se desfășoare un proces penal cu privire la situația dumnealui. Aceasta este realitatea, cu aceasta se confruntă în momentul de față.”

Sistemul juidiciar din România – evaluat și întrunește toate exigențele

Narativul lui Călin Georgescu despre anumite scopuri politice și încălcarea drepturilor este combătut de Radu Marinescu. Ministrul Justiției amintește că sistemul judiciar din România a fost evaluat cu obiectivitate, iar dreptul la apărare este garantat.

„Față de afirmațiile că România a fi un stat care urmărește anumite scopuri politice cu încălcarea unor drepturi, acest narativ nu poate să fie primit. În acest sens avem o evaluare făcută asupra sistemului de justiție din România în mod obiectiv, la nivel european, și sistemul de justiție din România întrunește toate acele exigențe care privesc și obiectivitatea, și imparțialitatea, și respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a spus că nu dorește să comenteze discursul politic al lui Georgescu. Tehnic, Radu Marinescu a punctat că este vorba despre o persoană care are calitatea de acuzat pentru infracțiuni foarte grave, care merge în fața justiției, are într-un sistem de drept și democratic toate instrumentele pentru a-și exercita dreptul la apărare, și la capătul acestui drum judiciar se va stabili adevărul de către o instanță imparțială.