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Mircea Abrudean salută legea adoptată la Kiev privind drepturile minorităților: Am transmis un mesaj de mulțumire

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis un mesaj de mulțumire omologului său de la Kiev, Ruslan Stefanciuk, după ce Parlamentul Ucrainei a adoptat, iar președintele Volodimir Zelenski a promulgat, o nouă lege care extinde drepturile minorităilor naționale din Ucraina.
Mircea Abrudean salută legea adoptată la Kiev privind drepturile minorităților: Am transmis un mesaj de mulțumire
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
13 oct. 2026, 17:35, Politic
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Am transmis un mesaj de mulțumire pentru acest demers domnului Ruslan Stefanchuk, președintele Radei Supreme a Ucrainei cu care am discutat pe marginea acestui subiect de mai multe ori”, a transmis Abrudean, la o zi după ce legea drepturilor minorităților naționale a fost promulgată. 

„Schimbarea legislativă vine în contextul eforturilor Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană și vizează în mod special minoritățile ale căror limbi sunt oficiale în UE, cum este și cazul comunității românești”, a mai spus Abrudean. 

Noile prevederi permit utilizarea limbii române atât în procesul didactic, cât și în comunicarea din spațiul școlar.

De asemenea, instituțiile de învățământ în care peste jumătate dintre elevi studiază în limba unei minorități naționale pot primi un statut juridic distinct.

Legea prevede și posibilitatea includerii în programele școlare a unor elemente legate de istoria, cultura și tradițiile comunităților minoritare.

Demersul a fost salutat și de președintele României, Nicușor Dan, care a anunțat că autoritățile de la București vor urmări implementarea actului normativ. 

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