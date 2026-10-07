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Nepalul a anunțat că va încheia căutările pentru persoanele dispărute în urma inundațiilor din august

Guvernul din Nepal a anunțat încetarea operațiunilor de căutare și salvare pentru miile de persoane încă dispărute după inundațiile masive din august. Decizia a stârnit atât un val de furie cât și ușurare din partea familiilor celor dispăruți.
Nepalul a anunțat că va încheia căutările pentru persoanele dispărute în urma inundațiilor din august
Ioana Târziu
07 oct. 2026, 11:44, Știri externe
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Biroul prim-ministrului nepalez Balendra Shah a declarat că guvernul se va concentra pe reabilitare și reconstrucție, inclusiv pe restaurarea drumurilor și podurilor blocate de inundații. Acestea vor avea loc în special în zonele îndepărtate, unde infrastructura deteriorată a îngreunat livrarea de ajutoare.

Reacții mixte din partea familiilor celor dispăruți

Potrivit The Independent, membrii familiilor a 5.285 de persoane care sunt încă dispărute, inclusiv sute de cetățeni străini, au exprimat reacții mixte la anunțul de încheiere a căutărilor. Unii au fost ușurați, iar alții nemulțumiți de decizia guvernului nepalez anunțată luni seară.

Guvernul estimează că reconstrucția și redresarea vor costa 4,77 miliarde de dolari. Aproape 33.000 de persoane au fost afectate, iar aproximativ 7.500 de locuințe au fost avariate sau distruse.

Usha Khatri, soția unui bărbat dispărut în urma inundațiilor devastatoare, s-a opus deciziei guvernului de a înceta operațiunile de salvare. Ea a petrecut zile întregi căutându-și soțul în multe dintre orașele în care curge râul și unde au fost recuperate cadavrele.

„Sunt atât de supărată pe guvern pentru că a renunțat la operațiunile de căutare și salvare, având în vedere că mii de oameni sunt încă dispăruți. Pur și simplu nu înțeleg cum pot face asta când încă mai avem speranța că persoana iubită poate fi găsită”, a spus ea miercuri.

Sunt solicitate certificate de deces din partea guvernului

Alți membri ai familiei au salutat decizia și au declarat că solicită certificate de deces emise de guvern.

„După atâtea zile și săptămâni, există puține speranțe sau deloc de a găsi pe cineva în viață. Suntem siguri că niciunul dintre membrii familiei noastre nu a supraviețuit și căutăm doar o soluție”, a spus Nirajan Poudel. El a pierdut cinci membri ai familiei în urma inundațiilor.

Mai multe persoane ale căror rude sunt încă dispărute au oficiat înmormântări simbolice. Incinerarea este un ultim ritual important în tradiția hindusă. Efectuarea ceremoniei chiar și fără un cadavru oferă un sentiment de eliberare spirituală pentru unele familii, potrivit sursei.

Poudel a declarat că guvernul a refuzat până acum să emită certificate de deces, spunând că legile trebuie modificate mai întâi. Certificatele de deces sunt necesare în Nepal pentru ca familiile să primească despăgubiri, asigurare și să moștenească proprietăți.

Experții juridici au declarat că problema cheie a fost determinarea numărului de persoane care au fost luate de inundații, mai arată sursa citată.

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