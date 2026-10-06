Nicușor Dan, discuții cu Antonio Costa înaintea summitului UE: Bugetul multianual și sprijinul pentru Republica Moldova, pe agenda discuțiilor

„În pregătirea viitorului EUCO am avut astǎzi o convorbire telefonicǎ cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de președintele Nicușor Dan.

Buget ambițios pentru competitivitate, apărare și coeziune

Printre subiectele discutate de cei doi președinți se numără creșterea competitivității economice, plafonarea sau reducerea prețurilor la energie

„România își dorește un buget ambițios chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare. În același timp, politicile de coeziune rǎmân prioritare pentru noi”, a continuat Nicușor Dan.

Sprijin ferm pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei

Un alt subiect discutat a fost extinderea Uniunii Europene, subliniind impactul pozitiv al aderării Republicii Moldova și Ucrainei.

„Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii și asta ar îmbunătăți semnificativ securitatea României, a regiunii și a Mării Negre”, a notat șeful statului.

Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat și despre provocările de securitate generate de conflictele de pe scena globală.

„Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf”, a mai subliniat Dan.

„Am încredere că alături de ceilalți șefi de stat vom reuși să progresăm pe toate aceste teme importante”, a conchis președintele.