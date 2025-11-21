Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială

Șeful statului a fost întrebat vineri dacă reducerile de salarii ar trebui să se aplice și pentru miniștri și parlamentari. „Evident că dacă se întâmplă, trebuie să se întâmple, dar discuția abia începe”, a spus Nicușor Dan.

Președintele susține că este necesară revenirea la o lege a salarizării unitare.

„Pe termen mediu trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferențe mari între instituții, între poziții echivalente în diferite instituții și, din cauza asta, în unele instituții, printre care și Administrația Prezidențială, oamenii de aici se duc, evident că au familie, copii, obligații, rate, se duc la alte instituții și ele nu pot să funcționeze. Deci noi trebuie să revenim, pentru că am avut o lege a salarizării unitare care a fost modificată de sute de acte normative”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că „oameni de pe poziții echivalente trebuie să fie retribuiți echivalent”.

