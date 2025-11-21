Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială

Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan spune că România trebuie să revină la o lege a salarizării unitare. El susține că oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială pentru că salariile nu sunt echivalente pentru posturi similare.
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Extrădarea lui Potra. Nicușor Dan: „E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat repede, înseamnă că instituțiile funcționează”
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: Vreau să salut declarația CSM-ului
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, despre revocarea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Nicușor Dan, reacție la planul administrației Trump privind pacea în Ucraina: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Kiev
Nicușor Dan, despre amenințările privind ruperea coaliției de guvernare: ”Declarații politice…”
Nicușor Dan, despre amenințările privind ruperea coaliției de guvernare: ”Declarații politice…”
Cosmin Pirv
21 nov. 2025, 12:43, Politic

Șeful statului a fost întrebat vineri dacă reducerile de salarii ar trebui să se aplice și pentru miniștri și parlamentari. „Evident că dacă se întâmplă, trebuie să se întâmple, dar discuția abia începe”, a spus Nicușor Dan.

Președintele susține că este necesară revenirea la o lege a salarizării unitare.

„Pe termen mediu trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferențe mari între instituții, între poziții echivalente în diferite instituții și, din cauza asta, în unele instituții, printre care și Administrația Prezidențială, oamenii de aici se duc, evident că au familie, copii, obligații, rate, se duc la alte instituții și ele nu pot să funcționeze. Deci noi trebuie să revenim, pentru că am avut o lege a salarizării unitare care a fost modificată de sute de acte normative”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat că „oameni de pe poziții echivalente trebuie să fie retribuiți echivalent”.

Sursa video: Digi24