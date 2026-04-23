NYTimes: Noi detalii despre Mojtaba Khamenei. A fost operat de trei ori

Publicația americană The New York Times dezvăluie, într-un material numit "o nouă eră și o nouă conducere: generalii care conduc Iranul", starea de sănătate a liderului iranian. Jurnaliștii spun că uciderea ayatollahului Ali Khamenei a inaugurat o nouă formă de conducere colectivă în țară, cu mai multă putere pentru Gărzile Revoluționare.
Sorina Matei
23 apr. 2026, 18:00, Știri externe

„Deși Mojtaba Khamenei a fost grav rănit, este ager mintal și activ, potrivit a patru oficiali iranieni de rang înalt, familiarizați cu starea sa de sănătate.

Un picior a fost operat de trei ori și așteaptă o proteză.

A fost operat la o mână și își recapătă treptat funcționalitatea.

Fața și buzele i-au fost grav arse, ceea ce îi îngreunează vorbirea, au declarat oficialii pentru NYTimes, adăugând că, în cele din urmă, va avea nevoie de o intervenție chirurgicală plastică.

„Mojtaba conduce țara ca și cum ar fi directorul consiliului de administrație”, a declarat Abdolreza Davari, un politician care a fost consilier principal al lui Mahmoud Ahmadinejad pe vremea când acesta era președinte și care îl cunoaște pe Khamenei.

Ziarul notează: comandanții superiori ai Gărzilor și înalții oficiali guvernamentali nu îl vizitează pe Mojtaba Khamenei, de teamă că Israelul i-ar putea găsi și l-ar putea ucide. Președintele Masoud Pezeshkian, care este și chirurg cardiolog, și ministrul sănătății au fost implicați în îngrijirea sa.

Cum comunică Mojtaba Khamenei

Oficialii au declarat că Mojtaba Khamenei nu a înregistrat niciun mesaj video sau audio, deoarece nu dorește să pară vulnerabil sau slab în prima sa alocuțiune publică. El a emis mai multe declarații scrise care au fost postate online și citite la televiziunea de stat.

Mesajele către el sunt scrise de mână, sigilate în plicuri și transmise printr-un lanț uman de la un curier de încredere la altul, care călătoresc pe autostrăzi și drumuri secundare, cu mașini și motociclete până ajung la ascunzătoarea lui. Îndrumările sale cu privire la probleme se întorc pe aceeași cale.

NYTimes arată că  grija pentru siguranța liderului suprem, rănile suferite și dificultatea absolută de a ajunge la el a dus la delegarea de către Khamenei a puterii de decizie generalilor, cel puțin deocamdată. „Facțiunile reformiste, precum și cele ultra-dure sunt încă implicate în discuții politice”. Însă analiștii spun că legăturile strânse ale lui Khamenei cu generalii, alături de care a crescut când s-a oferit voluntar să lupte în războiul Iran-Irak în adolescență, i-au transformat în forța dominantă care gestionează acum Iranul.

