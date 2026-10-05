O femeie de 34 de ani a fost arestată de FBI, acuzată că a spionat un oficial în numele Beijingului

Wanying Zhang este acuzată că ar fi fost agent clandestin și că ar fi spionat anturajul unui oficial taiwanez din Statele Unite în numele Beijingului, potrivit AFP.

Femeia ar fi trimis informații despre plăcuțele de înmatriculare ale oficialilor

„Zhang a călătorit la Seattle în 2025 și, la indicațiile oficialilor chinezi, a monitorizat o persoană foarte apropiată de un oficial guvernamental taiwanez”. Aceasta a „trimis fotografii, videoclipuri și informații despre plăcuțele de înmatriculare acestor oficiali” a transmis pe X Bill Essayli, prim-asistent al procurorului american pentru districtul central din California.

Directorul FBI, Kash Patel, a salutat arestarea de duminică seară pe contul său de X.

„Se presupune că monitorizează familia unui lider străin pe teritoriul american în numele Chinei și încearcă să prindă un zbor înapoi la Shanghai? Asta nu se va întâmpla”, a scris el.

„America nu mai e un loc pentru operațiunile de spionaj”

„Adversari străini, luați aminte: America nu mai este un loc sigur pentru a vă desfășura operațiunile de spionaj”, a adăugat directorul FBI.

Luni, femeia în vârstă de 34 de ani urmează să apară în fața instanței federale, potrivit aceleiași surse.