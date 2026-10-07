Oamenii care ajung la 100 de ani au trei băuturi în comun. Una dintre ele stârnește multe controverse

Observațiile cercetătorului nu înseamnă însă că băuturile garantează o viață de 100 de ani. Potrivit Fox News, unele dintre asocierile cu longevitatea sunt susținute de cercetări, în timp ce beneficiile atribuite alcoolului rămân intens disputate.

Apa este pe primul loc

Dan Buettner pune apa pe primul loc în lista băuturilor asociate cu longevitatea. Cercetătorul spune că locuitorii „blue zones” (zone albastre” – regiuni în care există numeroși oameni care ajung la vârste foarte înaintate, ne.e.), consumă în jur de șase până la șapte pahare de apă pe zi și recomandă apa purificată.

O hidratare adecvată este asociată cu o serie de beneficii pentru organism. Cercetările citate de Fox News leagă un nivel bun de hidratare de o îmbătrânire mai sănătoasă și de riscuri mai mici pentru anumite boli cronice.

Apa contribuie, de asemenea, la funcționarea normală a rinichilor și la menținerea echilibrului hidric al organismului. Este și cea mai simplă recomandare din lista lui Buettner. Nu este nevoie de un produs special sau de o băutură sofisticată. Este vorba despre consumul suficient de apă.

Cafeaua neagră apare în mod repetat în zonele albastre

A doua băutură indicată de Buettner este cafeaua. Recomandarea sa este pentru cafea neagră, fără adaosuri importante de zahăr sau smântână. El sugerează una până la două cești pe zi și consumul cafelei până la prânz.

Motivul este legat de numeroasele cercetări care au asociat consumul de cafea cu rate mai mici ale diabetului de tip 2 și ale unor afecțiuni neurologice. Cafeaua conține antioxidanți și polifenoli, compuși vegetali studiați pentru potențialele lor efecte antiinflamatoare.

Există însă și un motiv practic pentru recomandarea de a nu consuma cafea foarte târziu. Cofeina poate afecta somnul, iar un somn de calitate este la rândul său important pentru sănătate. Astfel, ideea nu este că o cantitate mai mare de cafea ar însemna automat o viață mai lungă. Este vorba despre consumul moderat, într-un stil de viață care include și alte obiceiuri sănătoase.

Vinul roșu este partea controversată

În unele zone albastre, inclusiv în Sardinia, vinul roșu este consumat în cantități mici, de obicei în timpul meselor și în compania altor persoane. Buettner recunoaște însă că asocierea dintre vin și longevitate a devenit extrem de controversată.

Vinul roșu conține resveratrol și flavonoide, compuși vegetali analizați pentru posibile efecte cardiovasculare. Problema este că existența acestor substanțe nu înseamnă automat că alcoolul este benefic pentru sănătate. Riscurile consumului de alcool sunt bine documentate. Fox News citează inclusiv avertismente privind legătura dintre alcool și un risc crescut pentru cel puțin șapte tipuri de cancer.

De aceea, observația că vinul apare în dieta unor comunități longevive nu poate fi transformată într-o recomandare generală de a începe consumul de alcool. Este una dintre diferențele importante dintre o asociere observată într-o populație și demonstrarea unei relații cauzale.

Secretul longevității nu stă într-un singur pahar

Cele trei băuturi fac parte dintr-o imagine mult mai largă a stilului de viață din zonele albastre. Aceste comunități sunt analizate pentru combinații de factori care includ alimentația, activitatea fizică, relațiile sociale și rutina zilnică.

De altfel, chiar conceptul de „blue zones” este folosit pentru a studia comunități în care longevitatea apare într-un anumit context social și cultural. Așadar, concluzia nu este că apa, cafeaua și vinul roșu reprezintă o rețetă garantată pentru a ajunge la 100 de ani.

Apa este asociată cu hidratarea sănătoasă, cafeaua apare în numeroase cercetări privind anumite beneficii pentru sănătate, iar vinul rămâne un caz controversat. Oamenii care ajung la vârste foarte înaintate nu par să urmeze neapărat o singură „dietă-minune”. În schimb, aceste băuturi apar în comunități unde longevitatea este asociată cu un întreg stil de viață.