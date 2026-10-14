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„Omule mare, suntem cu ochii pe tine”. Ministrul polonez de externe, ironic la adresa lui Elon Musk după ce oficialii ucraineni au raportat noi restricții Starlink

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a transmis un mesaj ironic către Elon Musk, întrebându-l dacă face „din nou politică cu produsele” sale, după ce oficialii ucraineni au raportat noi restricții Starlink în ceea ce privește operațiunile militare.
„Omule mare, suntem cu ochii pe tine”. Ministrul polonez de externe, ironic la adresa lui Elon Musk după ce oficialii ucraineni au raportat noi restricții Starlink
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 21:40, Știri externe
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„Hei, @elonmusk, omule mare, iar faci politică cu produsele tale? În calitate de clienți europeni, te urmărim”, a scris pe X Radosław Sikorski.

Potrivit Kyiv Post, comentariile ironice ale ministrului polonez de externe au venit după ce au apărut rapoarte ucrainene, conform cărora unele terminale Starlink au început să piardă conectivitatea în timp ce se deplasau cu viteză mare, interferând cu misiunile dronelor.

Serhii Beskrestnov, consilierul președintelui Zelenski pentru tehnologii de apărare, a scris pe Telegram că SpaceX a introdus restricțiile peste noapte, fără a informa Forțele de Apărare ale Ucrainei.

Potrivit lui Beskrestnov, restricțiile au afectat pachetul de servicii militare Starshield și s-a aplicat terminalelor care se deplasau cu peste sau aproximativ 160 de kilometri pe oră.

El a spus că mai multe misiuni au fost perturbate și a legat schimbarea de situația politică. Această explicație nu a fost stabilită independent, potrivit sursei citate.

Corpul 7 de Reacție Rapidă al Ucrainei a declarat pentru Reuters că a observat întreruperi ale conexiunilor timp de 10-20 de secunde la viteze de doar 110-120 de kilometri pe oră. Dronele au continuat să zboare, dar întreruperile le-au făcut mai greu de controlat și au forțat unitățile să anuleze unele misiuni.

SpaceX nu a răspuns momentan solicitării de comentarii a Reuters.

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