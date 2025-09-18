Operațiune susținută de Rusia care planifica atacuri incendiare în întreaga Europă prin intermediul serviciilor de curierat

Într-o declarație făcută miercuri, procuratura generală a Lituaniei din Vilnius a afirmat că anchetele au dezvăluit că suspecții cu legături cu GRU, serviciul de informații militare rus, au condus operațiunile.

Printre suspecți se aflau cetățeni din Rusia, Lituania, Letonia, Estonia și Ucraina.

Se crede că rețeaua a ascuns dispozitive explozive artizanale, conținând substanța termită, extrem de inflamabilă, în perne de masaj și tuburi de cosmetice, potrivit Euronews.

Unele dintre aceste dispozitive incendiare au explodat anul trecut în Marea Britanie, Germania și Polonia în timp ce erau transportate de serviciile de curierat DHL și DPD.

Patru colete au fost expediate pe 19 iulie 2024 de un membru al rețelei, spun procurorii.

Două dintre ele au fost trimise cu avioane de marfă DHL în Marea Britanie, unde unul a explodat într-un depozit aparținând curierului din orașul englez Birmingham. Celălalt nu a detonat din cauza unui defect tehnic, potrivit procuraturii generale din Lituania.

Alte două colete au fost trimise în Polonia de DPD, unul dintre ele luând foc într-un centru logistic din orașul german Leipzig, iar celălalt arzând într-un camion de livrare care traversa Polonia.

Deși autoritățile lituaniene nu au specificat câte arestări au fost efectuate în legătură cu aceste incidente, ele au confirmat că au fost emise mandate de arestare internaționale pentru trei persoane.

Au fost efectuate peste 30 de percheziții în Lituania, Polonia, Letonia și Estonia, în urma cărora au fost descoperite șase kilograme de explozibili, au adăugat acestea.

Anchetatorii au mai spus că unii dintre suspecți au fost implicați într-un atac incendiator asupra unui magazin Ikea din capitala lituaniană Vilnius în 2024.

Autoritățile lituaniene au sugerat anterior că dispozitivele explozive trimise în Europa anul trecut au fost un test pentru un complot rus care viza avioane de marfă care se îndreptau spre America de Nord.