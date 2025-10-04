Papa Leon va publica primul document al mandatului său pe 9 octombrie. Acesta va oferi indicii despre prioritățile noului pontif pentru Biserica Catolică

Documentul, cunoscut sub numele de exortație apostolică, se va intitula „Dilexi te” (Te-a iubit) și a fost semnat oficial de papă sâmbătă, înainte de publicare, a anunțat Vaticanul.

Mai mulți oficiali ai Vaticanului au declarat pentru Reuters în ultimele săptămâni că textul lui Leon se va concentra în principal pe nevoile săracilor lumii.

Vaticanul nu a dat detalii despre document sâmbătă, dar titlul sugerează că Leo dorește să semnaleze continuitatea cu regretatul papă Francisc, al cărui ultim document important, o enciclică, a fost publicat în octombrie 2024 cu numele „Dilexit nos” (El ne-a iubit).

Documentul lui Leon completează un proiect de scriere început de Francisc, dar rămas neterminat înainte de moartea pontifului în aprilie, după 12 ani în fruntea Bisericii globale, au declarat oficialii.

Leo, primul papă american, a fost ales pentru a-l înlocui pe Francisc de către cardinalii lumii pe 8 mai.

Leon a semnat oficial textul sâmbătă, de sărbătoarea catolică a Sfântului Francisc de Assisi, sfântul italian din secolul al XIII-lea renumit pentru jurământul său de sărăcie și apropierea de natură.

Papa Francisc, primul pontif care a luat numele sfântului, a renunțat la multe dintre simbolurile papalității. El a organizat adesea mese cu persoanele fără adăpost din Roma și a criticat frecvent sistemul pieței globale pentru că nu se preocupă de persoanele cele mai vulnerabile ale societății.

Ultima enciclică a lui Francisc, „Dilexit nos”, a adoptat o abordare diferită de multe dintre celelalte scrieri ale sale, abținându-se în mare măsură de la a vorbi despre probleme politice și concentrându-se pe teme spirituale.

În acel text, Francisc a îndemnat catolicii din întreaga lume să renunțe la „urmărirea nebunească” a banilor și să se dedice în schimb credinței lor.