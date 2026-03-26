Patru morți și trei răniți, printre care un bebeluș, într-un accident rutier din Neamț

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs miercuri seara pe un drum din județul Neamț. În urma accidentului, patru persoane și-au pierdut viața, iar alte trei, inclusiv un copil de 5 luni, au fost rănite și transportate la spital.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 mart. 2026, 07:26, Social

Accidentul s-a produs pe DN 15D. Potrivit anchetei, un bărbat de 38 de ani care circula dinspre Dulcești spre Horia a intrat într-o depășire în curbă și a lovit frontal vehiculul, condus de un tânăr de 20 de ani, care venea din sens opus. 

Ambele vehicule au fost proiectate în afara părții carosabile. Primul autoturism s-a izbit violent de un arbore și a luat foc. 

„În urma accidentului a rezultat decesul celor doi conducători auto și al altor două persoane, cu vârste de 27, respectiv 39 de ani, din ambele autoturisme. Trei persoane, cu vârsta de 5 luni, 17, respectiv 68 de ani au fost transportate la spital”, transmite IPJ Neamț. 

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, iar polițiștii continuă cercetările sub fiind întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

