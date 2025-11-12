Președintele Donald Trump va găzdui un dineu cu directorii executivi de pe Wall Street

Demersul liderului de la Casa Albă reflectă încercarea guvernului de a sprijini piața de capital americană și de a reconstrui lanțurile de aprovizionare interne în industriile considerate cruciale pentru securitatea națională.

JPMorgan a anunțat un plan de investiții de 1.5 trilioane de dolari pe o perioadă de 10 ani, concentrat pe domeniile apărării, aerospațial, energiei, producției și tehnologiilor avansate. În cadrul inițiativei, 10 miliarde de dolari vor fi investiți în companii cu capital american.

Reprezentanții Nasdaq și JPMorgan nu au comentat subiectul, iar sursa Reuters, deși a confirmat întâlnirea, nu a precizat și lista de invitați.

Președintele Trump a avut mai multe întâlniri cu lideri din mediul de afaceri punând accent pe creșterea economică internă, relocarea industriilor critice în SUA și stimularea investițiilor private pentru a securiza poziția țării în producția de tehnologie și lanțurile energetice, în raport cu instabilitate relațiilor comerciale globale.