Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, l-a criticat marți pe președintele SUA, Donald Trump, din cauza războiul SUA împotriva Iranului:

„Politica noastră externă nu va deveni mai convingătoare dacă nu numim o încălcare a dreptului internațional o încălcare a dreptului internațional. Acest război este o încălcare a dreptului internațional — aproape că nu există nicio îndoială”, a declarat președintele Germaniei, marți, într-un discurs solemn cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la refondarea Ministerului Afacerilor Externe de la Berlin.

În acest fel, Steinmeier a adoptat o poziție diferită de cea a guvernului federal, care a evitat până acum să numească acest război ca fiind ilegal din punct de vedere al dreptului internațional.

Tocmai Steinmeier — pe atunci în calitate de ministru de externe — a fost unul dintre arhitecții politicii complet eșuate de apropiere a Germaniei de Republica Islamică radical-șiită.

Steinmeier: „Acest război este o greșeală politică fatală”

Acest război este „o greșeală politică fatală”, a continuat Steinmeier:

„Și — lucrul care mă dezamăgește cel mai mult — a fost un război evitabil, inutil, dacă scopul lui era să oprească Iranul să urmărească construirea unei bombe atomice”

El a reamintit de încheierea acordului nuclear internațional cu Iranul din 2015:

„Nu am fost niciodată atât de aproape de o armă nucleară iraniană. În al doilea an al primului său mandat, președintele Trump s-a retras din acord, iar în al doilea mandat duce un război”

Steinmeier: „Europa trebuie să devină independentă de SUA și Rusia”

În discursul său, Steinmeier vorbit și de atacul Rusiei asupra Ucrainei dar și despre preluarea mandatului de președinte al SUA de către Donald Trump:

„Așa cum cred că în relațiile cu Rusia nu poate exista o întoarcere la perioada de dinainte de 24 februarie 2022, tot astfel cred că în relațiile transatlantice nu poate exista o întoarcere la perioada de dinainte de 20 ianuarie 2025”, a declarat președintele federal.

Germania și Europa trebuie să reacționeze în mod unit la această „dublă schimbare epocală” și să devină mai independente de Rusia și SUA:

„Marile puteri pot, poate, să supraviețuiască într-o lume fără reguli — poate chiar să profite pe termen scurt de pe urma acest lucru. Pentru noi, însă, nu este cazul. Toate aceste puteri medii caută să intre în contact cu noi, deoarece, la fel ca noi, doresc să reducă dependența și să-și diversifice parteneriatele”