Prețurile la motorină vor rămâne ridicate până în 2027. Capacitatea globală de rafinare este insuficientă

Goldman Sachs consideră că prețurile ridicate la motorină sunt necesare pentru a preveni redresarea cererii din cauza rafinăriilor copleșitoare.

„Trebuie să menținem prețurile produselor suficient de ridicate pentru a menține un anumit nivel de distrugere a cererii și anul viitor”, a declarat luni Nikhil Bhandari, co-director al departamentului de cercetare a resurselor naturale din Asia-Pacific la Goldman pentru CNBC.

Banca prevede că spread-urile globale ale motorinei și combustibilului pentru avioane, produsele rafinate premium depășesc cu mult țițeiul, vor depăși în medie 40 de dolari pe baril în 2027. Acesta este mai mult decât dublul nivelului obișnuit de aproximativ 20 de dolari.

Prețuri ridicate deși țițeiul Brent s-ar putea stabiliza

Creșterile ar putea avea loc în ciuda faptului că banca se așteaptă ca țițeiul Brent să se stabilizeze la aproximativ 80 de dolari pe baril, pe măsură ce fluxurile recente de țiței prin Strâmtoarea Ormuz se normalizează treptat.

„Dacă există o revenire a cererii anul viitor, credem că sistemul global de rafinare va trebui să atingă cea mai mare rată de utilizare pe care am văzut-o în ultimele două decenii”, a spus Bhandari.

Baden Moore, analist în cercetarea resurselor și energiei, a declarat că slăbiciunea recentă nu reprezintă neapărat o pierdere permanentă a cererii.

„Cererea de produse petroliere rămâne în mare parte intactă”, a spus el pentru CNBC.

Acesta a adăugat că, în schimb, cumpărătorii au echilibrat piața prin gestionarea stocurilor, retrageri de rezerve, reducerea consumului și optimizarea rafinăriilor.

Refacerea stocurilor globale, satisfăcând în același timp cererea, ar putea dura până la doi ani, a adăugat el.

Banca se așteaptă ca 2026 să fie un alt an de „creștere negativă a capacității de rafinare”. Se preconizează că capacitatea de rafinare din afara Chinei se va contracta cu aproximativ 300.000 de barili pe zi.

De asemenea, a estimat că stocurile de produse ar putea încheia anul 2026 sub cel mai scăzut nivel de zile de aprovizionare înregistrat din 2015.

Context

Această informație vine după ce țările G7 au convenit vineri să elibereze 100 de milioane de barili de țiței și produse rafinate pe parcursul a patru luni. Printre acestea, se numără o „eliberare substanțială de motorină la începutul perioadei” în primele 20 de zile.

Totuși, experții nu sunt optimiști că oferta suplimentară va îmbunătăți disponibilitatea produselor rafinate și va tempera prețurile pe termen lung, potrivit sursei citate.