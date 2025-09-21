Principala cauză de mortalitate în lume. Durerea generează pacientului senzația de moarte iminentă

Principala cauză de mortalitate în lume sunt bolile cardiovasculare, în special boala coronariană, și, potrivit profesorului Horațiu Moldovan, infarctul acut de miocard este o formă extremă a bolii coronariene.

Infarctul este caracterizat de o durere puternică, una din cele patru dureri majore din medicină, este greu să fie ignorat, a precizat profesorul Horațiu Moldovan.

Infarctul acut de miocard este greu să fie ignorat, deoarece durerea este violentă, „și mai mult decât atâta, o durere cu caracter angoasant. O durere care generează pacientului senzația de moarte iminentă”.

În cazul infarctului, durerea este greu de confundat, însă sunt și alte dureri în medicină remarcabile, cum este durerea din disecție acută de aortă, comparabilă. Acesta se și confundă foarte des cu infarctul de miocard.

De asemenea, durerea din pancreatită acută și cronica renală este puternică.

„În domeniul cardiovascular și care se referă la reginea toracică a pieptului pacientului, infarctul acut de miocard și disecția acută de aortă, sindromele aorticii acute, generează o durere foarte puternică cu acest caracter de teamă, de sperietură, de iminența pierderii vieții”, a completat profesorul Horațiu Moldovan.