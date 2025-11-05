Procesul dintre Kylian Mbappé și PSG vizând contractul fotbalistului francez începe pe 17 noiembrie

Fostul căpitan al PSG, acum jucător la Real Madrid, solicită transformarea vechiului său contract pe durată determinată (CDD) în contract pe durată nedeterminată (CDI). Dosarul va fi judecat direct, fără faza de conciliere, din cauza naturii plângerilor formulate. Totuși, decizia finală nu este așteptată decât după mai multe luni, având în vedere termenele de soluționare la tribunal.

Mbappé, plecat liber de contract la Madrid în vara anului 2024, a inițiat mai multe proceduri judiciare împotriva fostului său club, revendicând 55 de milioane de euro, reprezentând salariile neplătite pe ultimele trei luni, precum și prime de semnătură și de etică.

De cealaltă parte, PSG susține că existase un acord verbal cu jucătorul: prin plecarea fără clauză de transfer, acesta ar fi acceptat să renunțe la o parte din remunerație pentru a proteja sănătatea financiară a clubului. Mbappé și echipa sa resping categoric această versiune, catalogând-o drept „fantasmă”.

Anterior, în aprilie, jucătorul obținuse o sechestru conservator asupra conturilor clubului, măsură anulată la sfârșitul lunii mai.