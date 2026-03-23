UPDATE. New York Times, citând surse: Oficiali militari de vârf iau în considerare trimiterea unui grup de intervenție rapidă în regiune, format din 3 000 de soldați, care să facă parte dintr-o eventuală operațiune de control al insulei Kharg.

Oficiali militari de rang înalt analizează o posibilă desfășurare a unei brigăzi de luptă din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei și a unor elemente ale personalului central al diviziei pentru a sprijini operațiunile militare americane din Iran, au declarat oficiali din domeniul apărării.

Oficialii au descris acțiunile armatei drept o planificare prudentă, menționând că Pentagonul sau Comandamentul Central al SUA nu au ordonat nimic, care au refuzat să comenteze. Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre planificarea în curs.

Forțele de luptă ar proveni din „Forța de răspuns imediat” a Regimentului 82 Aeropurtat, o brigadă de aproximativ 3.000 de soldați capabilă să se desfășoare oriunde în lume în termen de 18 ore. Aceste forțe ar putea fi folosite pentru a cuceri insula Kharg, principalul centru de export de petrol al Iranului.

O altă posibilitate luată în considerare, în cazul în care președintele Trump ar autoriza trupele americane să cucerească insula, este un atac al a aproximativ 2.500 de soldați din cadrul Unității Expediționare 31 a Pușcașilor Marini, care se află în drum spre regiune.

The Wall Street Journal: Mii de pușcași marini americani vor sosi în Orientul Mijlociu vineri.

UPDATE. Noi atacuri ale Israelului în Isfahan, Iran.

UPDATE. Pe fondul anunțului lui Trump: Netanyahu a convocat liderii coaliției la o discuție urgentă în această seară.

Armata israeliană a anunțat că a început să atace infrastructura Hezbollah din Beirut, capitala Libanului, luni seară. Locuitorii au raportat trei explozii masive în decurs de aproximativ 30 de minute, provenind din suburbiile sudice, o zonă în care Hezbollah deține controlul.

În paralel, Iranul a lansat atacuri spre baza nucleară israeliană Dimona, zona Negev și Ierusalim.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a declarat luni că Iranul menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz și poate impune securitatea „fără a recurge la desfășurarea de mine”, potrivit presei de stat iraniene.

Oficiali americani au declarat că Iranul a început să plaseze mine în această cale navigabilă vitală. Deși armata americană a declarat că a distrus nave militare iraniene mai mari, care puteau fi folosite pentru a plasa rapid mine în strâmtoare, a adăugat că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran ar putea desfășura sute, chiar mii, de ambarcațiuni mici în acest scop. Ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a negat că Iranul ar minat strâmtoarea.

Comandamentul Central al SUA a declarat luni că Statele Unite au efectuat peste 9.000 de atacuri în Iran de la începutul războiului pe 28 februarie, inclusiv avarierea sau scufundarea a peste 140 de nave iraniene.