Prima pagină » Știrile zilei » Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Noi atacuri între Iran, Israel și Liban, pe fondul discuțiilor despre un acord. Netanyahu convoacă de urgență cabinetul. SUA ar putea trimite trupe de elită în Orient. Mii de pușcași marini ajung vineri

În ciuda anunțului părții americane despre negocieri purtate prin intermediari cu Iranul, Israel și Iran continuă atacurile reciproce. Premierul Netanyahu a anunțat că IDF va continua luptele atât în Iran, cât și în Liban, ceea ce s-a și întâmplat. Republica Iran a lansat și ea rachete spre baza nucleară Dimona și spre Ierusalim.
23 mart. 2026, 22:28, Știri externe

UPDATE. New York Times, citând surse: Oficiali militari de vârf iau în considerare trimiterea unui grup de intervenție rapidă în regiune, format din 3 000 de soldați, care să facă parte dintr-o eventuală operațiune de control al insulei Kharg.

Oficiali militari de rang înalt analizează o posibilă desfășurare a unei brigăzi de luptă din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei și a unor elemente ale personalului central al diviziei pentru a sprijini operațiunile militare americane din Iran, au declarat oficiali din domeniul apărării.

Oficialii au descris acțiunile armatei drept o planificare prudentă, menționând că Pentagonul sau Comandamentul Central al SUA nu au ordonat nimic, care au refuzat să comenteze. Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre planificarea în curs.

Forțele de luptă ar proveni din „Forța de răspuns imediat” a Regimentului 82 Aeropurtat, o brigadă de aproximativ 3.000 de soldați capabilă să se desfășoare oriunde în lume în termen de 18 ore. Aceste forțe ar putea fi folosite pentru a cuceri insula Kharg, principalul centru de export de petrol al Iranului.

O altă posibilitate luată în considerare, în cazul în care președintele Trump ar autoriza trupele americane să cucerească insula, este un atac al a aproximativ 2.500 de soldați din cadrul Unității Expediționare 31 a Pușcașilor Marini, care se află în drum spre regiune.

The Wall Street Journal: Mii de pușcași marini americani vor sosi în Orientul Mijlociu vineri.

UPDATE. Noi atacuri ale Israelului în Isfahan, Iran.

UPDATE. Pe fondul anunțului lui Trump: Netanyahu a convocat liderii coaliției la o discuție urgentă în această seară.

Armata israeliană a anunțat că a început să atace infrastructura Hezbollah din Beirut, capitala Libanului, luni seară. Locuitorii au raportat trei explozii masive în decurs de aproximativ 30 de minute, provenind din suburbiile sudice, o zonă în care Hezbollah deține controlul.

În paralel, Iranul a lansat atacuri spre baza nucleară israeliană Dimona, zona Negev și Ierusalim.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a declarat luni că Iranul menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz și poate impune securitatea „fără a recurge la desfășurarea de mine”, potrivit presei de stat iraniene.

Oficiali americani au declarat că Iranul a început să plaseze mine în această cale navigabilă vitală. Deși armata americană a declarat că a distrus nave militare iraniene mai mari, care puteau fi folosite pentru a plasa rapid mine în strâmtoare, a adăugat că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran ar putea desfășura sute, chiar mii, de ambarcațiuni mici în acest scop. Ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a negat că Iranul ar minat strâmtoarea.

Comandamentul Central al SUA a declarat luni că Statele Unite au efectuat peste 9.000 de atacuri în Iran de la începutul războiului pe 28 februarie, inclusiv avarierea sau scufundarea a peste 140 de nave iraniene.   

