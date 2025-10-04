Războiul din Ucraina, ziua 1319. Dronele au lovit rafinăria de petrol Kirishi din Rusia / Un atac cu drone rusești asupra unei ferme

Este nevoie de „voință politică” pentru a restabili alimentarea externă a centralei nucleare de la Zaporojie

Șeful agenției de supraveghere nucleară a ONU a declarat vineri că discută cu Rusia și Ucraina propuneri pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a centralei nucleare de la Zaporojie, controlată de Rusia, calificând acest lucru drept „o chestiune de voință politică”.

Dronele au lovit o importantă rafinărie de petrol din regiunea Leningrad din Rusia

Dronele au lovit rafinăria de petrol Kirishi din regiunea Leningrad din Rusia în noaptea de 4 octombrie, provocând un incendiu care a fost stins ulterior, au raportat oficialii și mass-media locală.

Rusia a lansat cel mai mare atac asupra rețelei de gaze din Ucraina de la prima invazie a Moscovei în 2022

Aproximativ 35 de rachete și 60 de drone au fost lansate asupra instalațiilor sale din regiunea nord-estică Harkov și din regiunea centrală Poltava, a declarat vineri operatorul de gaze de stat din Kiev, Naftogaz.

UE se află într-un impas în ceea ce privește compensațiile acordate Raiffeisen în legătură cu Rusia

Austria a informat vineri UE că nu va susține ultimul pachet de sancțiuni al blocului împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care UE va debloca unele active rusești pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen pentru penalitățile impuse de Rusia, au afirmat diplomații.

Aeroportul din München își suspendă din nou operațiunile din cauza dronelor

Autoritățile de la Aeroportul Internațional din München au ordonat suspendarea operațiunilor de zbor la scurt timp după ora 21:30, ora locală, după ce mai multe drone au fost observate în apropierea aeroportului pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore.

Un atac cu drone rusești asupra unei ferme ucide 13.000 de porci în regiunea Harkov

Un atac cu drone rusești asupra unei ferme de porci din regiunea Harkov a ucis aproximativ 13.000 de porci pe 3 octombrie, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei (SES).