Prima pagină » Știrile zilei » Reacția premierului Tusk după ce Polonia a pierdut procesul cu Pfizer: O prostie extremă

Guvernul de la Varșovia a pierdut miercuri procesul cu Pfizer, după ce a refuzat să plătească doze de vaccin comandate. Polonia trebuie să plătească 1.3 miliarde de euro despăgubiri. Premierul a spus că decizia este consecința „prostiei” fostului guvern conservator.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
01 apr. 2026, 21:53, Știri externe

Un tribunal belgian a obligat Polonia să plătească  1.3 miliarde de euro către Pfizer după ce Polonia a refuzat să mai respecte contractul privind livrarea de doze de vaccin, invocând schimbarea contextului pandemic și izbucnirea războiului din Ucraina. 

Premierul Donald Tusk a reacționat miercuri la decizia tribunalului, acuzând partidul de opoziție Lege și Dreptate (PiS) pentru gestionarea deficitară a pandemiei, notează TVP World

„Guvernul Morawiecki a comandat vaccinuri anti-COVID pe care nu le-a ridicat și pentru care nu a plătit. Polonia, deci noi toți, va trebui să plătească peste 6 miliarde de zloți (1.3 mld. eur) drept penalizare pentru această prostie extremă a PiS. Și, din păcate, aceasta nu este o păcăleală de 1 aprilie”, se arată în mesajul publicat de Tusk pe X. 

Ministerul Sănătății din Polonia a anunțat că va face apel împotriva deciziei.

Conflictul a început la începutului anului 2022 după ce Varșovia a anunțat atât Comisia Europeană, cât și pe Pfizer că nu va mai accepta și nu va achita dozele comandate în mai 2021.

Autoritățile poloneze au invocat surplusul semnificativ de vaccinuri, estimat la peste 20 de milioane de doze neutilizate, dar și începerea Războiului din Ucraina în urma căruia guvernul a redirecționat resurse pentru susținerea statului vecin. 

