Recipientele de copt din silicon, un alt pericol neștiut din bucătărie

Cercetătorii au descoperit că „siloxanii migrează în alimente și sunt emiși în aer în timpul coacerii” atunci când se utilizează vase de copt din silicon, conform unui articol publicat în Journal of Hazardous Materials.

Studiile anterioare arată că siloxanii pot fi toxici. O cercetare din 2024 publicată în National Library of Medicine menționează că „efectele toxicologice ale siloxanilor, în special D4, D5 și D6, includ perturbări endocrine semnificative, toxicitate reproductivă și afectarea ficatului.”

Totuși, siloxanii „mai grei” (D7–D16) sunt „insuficient studiați”, se arată în raport. În vasele de silicon analizate pentru studiu au fost identificați „25 de siloxani ciclici (D3–D27)”.

„Studiul arată că utilizarea acestor produse reprezintă o sursă de expunere umană la siloxani”, afirmă cercetătorii, adăugând că „copiii prezintă un nivel mai ridicat de expunere raportat la greutatea corporală.”

Rezultatele au arătat totodată că, pe măsură ce vasele sunt folosite mai des, cantitatea de siloxani eliberați scade: „Coacerile repetate arată o scădere constantă a migrației și emisiilor, ceea ce sugerează epuizarea siloxanilor din produse în timp.”

Cercetătorii au concluzionat că „rezultatele noastre evidențiază urgența efectuării de studii privind toxicitatea siloxanilor ciclici pentru a susține evaluarea riscurilor” și avertizează că există „posibile riscuri pentru sănătate asociate utilizării vaselor de copt din silicon.”