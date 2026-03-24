Reuters: Economia din toate cele 21 de state din zona euro a stagnat. Războiul din Iran afectează economia globală

Războiul din Iran își pune deja amprenta asupra economiilor majore din întreaga lume, potrivit sondajelor de piață publicate marți și dezvăluite de agenția Reuters.

Frână pe economie, crește inflația

Datele arată cum creșterea prețurilor la energie și incertitudinea tot mai mare au frânat activitatea economică și au crescut inflația.

Rezultatele inițiale ale chestionarelor trimise managerilor de achiziții din companiile din Statele Unite, Europa și Japonia reprezintă cea mai cuprinzătoare imagine de până acum a impactului economic al conflictului de aproape patru săptămâni care a întrerupt pe termen nelimitat o mare parte din aprovizionarea cu energie a lumii.

Creșterea ulterioară a prețului petrolului, gazelor și altor produse conexe reprezintă un potențial dublu impact asupra economiilor din întreaga lume, putând contribui la o inflație mai amplă și la încetinirea creșterii economice.

Marile bănci ale lumii pregătesc politici stricte. În 21 de state euro, economia privată a stagnat

Multe dintre băncile centrale ale lumii se gândesc la politici mai stricte pentru a menține sub control presiunile asupra prețurilor.

arată Reuters. Companiile naționale au semnalat o creștere a timpilor de livrare și așteptări de creștere a costurilor, pe care, la rândul lor, le vor transfera în prețuri. În cele 21 de economii care utilizează moneda euro, creșterea sectorului privat a stagnat aproape complet luna aceasta,.

Compania de rating S&P Global a anunțat că indicele său compozit preliminar al managerilor de achiziții pentru zona euro a scăzut la un minim al ultimelor 10 luni de 50,5 în martie, sub așteptări, de la 51,9 în februarie. O valoare peste 50 indică o expansiune în sectorul privat. Măsurătorile prețurilor de intrare și de ieșire în industria prelucrătoare din zona euro au arătat mișcări mult mai abrupte.

Impact puternic în Franța și pe Germania. Apare stagflația