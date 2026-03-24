Reuters: Economia din toate cele 21 de state din zona euro a stagnat. Războiul din Iran afectează economia globală

Războiul din Iran își pune deja amprenta asupra economiilor majore din întreaga lume, potrivit sondajelor de piață publicate marți și dezvăluite de agenția Reuters.
Frână pe economie, crește inflația
Datele arată cum creșterea prețurilor la energie și incertitudinea tot mai mare au frânat activitatea economică și au crescut inflația.
Rezultatele inițiale ale chestionarelor trimise managerilor de achiziții din companiile din Statele Unite, Europa și Japonia reprezintă cea mai cuprinzătoare imagine de până acum a impactului economic al conflictului de aproape patru săptămâni care a întrerupt pe termen nelimitat o mare parte din aprovizionarea cu energie a lumii.
Creșterea ulterioară a prețului petrolului, gazelor și altor produse conexe reprezintă un potențial dublu impact asupra economiilor din întreaga lume, putând contribui la o inflație mai amplă și la încetinirea creșterii economice.
Marile bănci ale lumii pregătesc politici stricte. În 21 de state euro, economia privată a stagnat
Multe dintre băncile centrale ale lumii se gândesc la politici mai stricte pentru a menține sub control presiunile asupra prețurilor.
În cele 21 de economii care utilizează moneda euro, creșterea sectorului privat a stagnat aproape complet luna aceasta, arată Reuters. Companiile naționale au semnalat o creștere a timpilor de livrare și așteptări de creștere a costurilor, pe care, la rândul lor, le vor transfera în prețuri.
Compania de rating S&P Global a anunțat că indicele său compozit preliminar al managerilor de achiziții pentru zona euro a scăzut la un minim al ultimelor 10 luni de 50,5 în martie, sub așteptări, de la 51,9 în februarie. O valoare peste 50 indică o expansiune în sectorul privat.
Măsurătorile prețurilor de intrare și de ieșire în industria prelucrătoare din zona euro au arătat mișcări mult mai abrupte.
Impact puternic în Franța și pe Germania. Apare stagflația
În cadrul datelor naționale, încrederea în mediul de afaceri a scăzut semnificativ în rândul firmelor franceze, în timp ce creșterea sectorului privat german a încetinit la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 luni.
Chris Williamson, economist șef la S&P Global Market Intelligence, a declarat că cifrele din zona euro „trag clopote de alarmă pentru stagflație”, referindu-se la riscul unei combinații dureroase de stagnare pe fondul creșterii prețurilor.
Sondajul S&P Global din SUA a prezentat o imagine similară a celei mai mari economii a lumii, prețurile mai mari la energie alimentând temerile legate de inflație pe fondul unei percepții mai slabe a mediului de afaceri, care indica perspective mai slabe de angajare în sectorul privat.
Indicele său preliminar PMI compozit pentru producția din SUA a scăzut la 51,4 luna aceasta. Acesta a fost cel mai scăzut nivel din aprilie anul trecut și a urmat unei valori de 51,9 în februarie, marcând două scăderi lunare consecutive. Scăderea din această lună a fost în sectorul serviciilor.
Marea Britanie, Japonia și India – afectate diferit
Alte economii din Grupul celor Șapte (G7) au avut rezultate puțin mai bune.
În Marea Britanie, sondajul S&P Global a arătat că activitatea economică a crescut în cel mai lent ritm din ultimele șase luni, în timp ce costurile factorilor de producție au accelerat în cel mai rapid ritm din 1992.
În Japonia, indicele PMI compozit rapid, care combină activitățile din industrie și cele din servicii, a scăzut la 52,5 în martie, de la 53,9 în februarie, cea mai lentă creștere din ultimele trei luni.
În afara G7, India – care își aprovizionează aproximativ 90% din țițeiul și aproape jumătate din gazele naturale din străinătate – a înregistrat o creștere a sectorului privat atingând cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani în martie, costurile de producție crescând în cel mai rapid ritm din iunie 2022, parțial transmise de firmele care și-au văzut, de asemenea, marjele reduse.
Până acum, puțini economiști vorbesc despre război, care aruncă economia globală într-o recesiune totală, chiar dacă șocul energetic rezultat în urma închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz – prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial – se adâncește.
„Scenariul depinde foarte mult de durata conflictului și de perspectivele prețurilor la energie”, a declarat Nicola Nobile de la Oxford Economics, comentând impactul asupra zonei euro.
Acestea fiind spuse, există o conștientizare tot mai mare a faptului că consecințele economice nu vor fi de scurtă durată, având în vedere pagubele aduse infrastructurii energetice din regiunea Golfului de atacurile iraniene ca represalii pentru atacurile cu rachete americane și israeliene.
Grupul de experți Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a declarat săptămâna trecută că este prea devreme pentru a cuantifica impactul conflictului asupra creșterii economice globale, dar a menționat un „nivel semnificativ de risc negativ” pentru economia globală.