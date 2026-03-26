Schimbare istorică: Ucraina transformă roiurile de drone în noul standard al războiului modern

În ciuda potențialului lor distructiv, acestea necesită mult personal pentru operare. Dacă o dronă nu este direcționată pe un traseu preprogramat, chiar și cea mai mică poate necesita până la șase persoane pentru control și întreținere. Ar fi mai eficient ca acest raport să fie inversat: ca o singură persoană să poată controla mai multe drone simultan și, mai mult, ca fiecare dronă să poată coordona cu vecinele sale pentru a ataca un singur obiectiv. Astfel de roiuri de drone devin rapid realitate, scrie The Economist.

Inspirația vine din roiurile animale, cum ar fi murmurările sturnilor sau bancurile de pești, în care mișcarea grupului nu este condusă de un creier central și nici preprogramată în fiecare individ, ci rezultă dintr-un set simplu de reguli urmate de toți membrii. În lumea militară, acest lucru ar însemna că un roi ar putea fi controlat de un comandant de misiune care analizează informațiile și decide ce ținte să fie lovite.

Roiurile au diferite niveluri de sofisticare. Cele mai simple au un fel de „deconflictare” pentru a evita ca toate dronele să atace aceeași țintă. O versiune a acestui principiu este implementată în racheta antitanc britanică Brimstone, intrată în serviciu acum mai bine de 20 de ani. Aceasta poate fi lansată în salvă, prima rachetă atacând ținta cu prioritate maximă, a doua racheta următoarea, și așa mai departe.

Fiecare dronă are aripile colorate diferit

Drona de atac rusă V2U folosește o abordare similară. Fiecare dronă are aripile colorate diferit. De exemplu, o dronă roșie poate fi alocată pentru a ataca ținta cu prioritate maximă, una portocalie următoarea și așa mai departe. Dacă a doua dronă vede că prima ratează, preia sarcina. Dacă vreo dronă pierde contact cu predecesoarea sa, riscă să sară coada și să-și tragă urmăritorii după ea.

Forțele de Apărare Israeliene au folosit primul roi de drone de luptă în Gaza în 2021 pentru a urmări grupurile Hamas care lansau rachete, deși modul în care dronele comunicau între ele nu este clar. Dar unele dintre cele mai inovatoare lucrări au loc în Ucraina. În februarie 2025, Mykhailo Fedorov, pe atunci ministru al Transformării Digitale, a anunțat că o duzină de companii ucrainene lucrează la roiuri de drone, primul urmând să fie operațional până la sfârșitul anului. Fedorov este acum ministru al Apărării.

Mai mulți furnizori ucraineni implementează deja sisteme de roi la scară mică. Sine Engineering, o companie cu sediul în Lviv, a lansat un sistem numit Pasika (stup) care gestionează comunicațiile, navigația și capacitatea unei drone FPV de a planifica autonom un traseu de zbor. Ei descriu acest sistem ca un „cod de cheat” pentru operatorii de drone. Pasika permite dronelor să ajungă singure într-o zonă predefinită și să orbiteze acolo (comunicând între ele prin radio) până când li se ordonă să lovească țintele identificate de operator.

Cum funcționează dronele bombardiere

Un operator al Brigăzii 11 din Garda Națională a Ucrainei, cunoscut sub numele de Samosud, spune că Pasika a fost extrem de eficientă în oprirea atacurilor masive rusești, care altfel ar fi fost prea rapide pentru a fi stopate cu drone individuale.

Swarmer, o altă companie ucraineană, a raportat primul său succes în septembrie anul trecut: un mini-roi format dintr-un dronă de recunoaștere și două drone bombardiere controlate de un singur operator. Operatorul folosește drona de recunoaștere pentru a identifica ținta, iar bombardierele o atacă automat. Compania afirmă că au testat acum roiuri de până la 25 de drone.

The Fourth Law, o companie ucraineană al cărei nume face referire la legile fictive ale roboticii ale lui Isaac Asimov, vizează ceea ce numește „autonomie masiv scalabilă”, folosind AI pentru a permite unui număr foarte mare de drone să zboare și să găsească ținte independent. Compania vede ca următoarele provocări bombardarea autonomă, detectarea și identificarea țintelor, navigația fără GPS și decolarea și aterizarea autonome. Un roi de drone care poate depăși toate aceste provocări va putea executa întreaga misiune cu intervenție minimă umană.

Deși inovatorii ucraineni sunt impresionanți, ei se confruntă cu o competiție puternică din partea Auterion, cu sediul în America, care a livrat zeci de mii de kituri de atac Skynode în Ucraina. Acestea adaugă capacități AI dronelor, permițând navigație autonomă, blocarea țintelor și operare în roi. În ianuarie, Departamentul american al Apărării a publicat un video din programul „Swarm Forge” care arăta mai multe drone FPV lovind ținte succesiv cu ajutorul software-ului de roi Nemyx de la Auterion, care rulează pe Skynode. Operatorul selectează ținta, iar software-ul face restul.

Software-ul Nemyx permite dronelor să comunice între ele

Lorenz Meier, șeful Auterion, spune că Nemyx permite dronelor să comunice între ele pentru a ataca țintele în ordinea priorității. Roiul este sincronizat astfel încât dacă o dronă este pierdută, alta preia automat ținta. Această capacitate ar putea fi deja folosită în Ucraina.

Unii analiști ucraineni sugerează că roiurile mature de zeci sau sute de drone sunt încă la doi-trei ani distanță. Aceasta se datorează în mare parte dificultății de a scala rețelele tip „mesh” care permit grupurilor mari de drone să împărtășească date. Dar progresul poate fi mai rapid. Pe 13 martie, comentatori militari ruși au descris atacuri „masive” realizate cu 300-400 de drone ucrainene pe un front îngust. Se spune că au atacat ținte la adâncime de 20 km și au permis avans rapid al trupelor ucrainene. Roiurile ar fi putut juca un rol.

Până acum, în Ucraina, volumul mare de drone FPV a avantajat apărătorii, care pot observa și ataca de la distanță sigură. Câștigurile rusești au fost, prin urmare, mici și greu de obținut. Roiurile de drone, care permit concentrarea rapidă și eficientă a puterii de foc, ar putea schimba această dinamică.