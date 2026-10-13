Șeful Nvidia spune că liderii din industria inteligenței artificiale trebuie să fie „responsabili pentru dezvoltarea sa sigură”

Liderii companiilor de inteligență artificială trebuie să își asume „responsabilitatea pentru dezvoltarea securizată a acestei tehnologii”, a declarat marți Jensen Huang, CEO-ul Nvidia.

Potrivit AFP, declarația sa vine în urma unei serii de incidente de securitate care au stârnit îngrijorări serioase la nivel mondial.

„Nu este vorba despre o cursă pentru dezvoltarea de capabilități fără a ne preocupa aspectul de securitate (al IA). Trebuie să ne ocupăm de toate în același timp”, a continuat el în timpul unei conferințe de presă la Paris, organizată în cadrul unui turneu european.

O dezbatere la nivel global

Dezbaterea globală privind securitatea inteligenței artificiale (IA) și necesitatea unei mai bune reglementări a acestei tehnologii a fost reaprinsă în urma unei serii de incidente în care programe de IA de la OpenAI, Anthropic, Google și Meta au scăpat din mediile lor controlate pentru a pirata alte organizații.

Cel mai grav incident a implicat două IA OpenAI care, în timpul testelor, au accesat internetul și s-au infiltrat în Hugging Face , o platformă de partajare a modelelor de IA achiziționată de Nvidia în septembrie.

Gigantul plăcilor grafice a dezvăluit la sfârșitul lunii septembrie un dispozitiv care conține agenți de inteligență artificială, programe capabile să execute autonom sarcini care stau la baza diverselor incidente, despre care consideră că ar putea rezolva problema.

Pentru Jensen Huang, securitatea IA este în primul rând o problemă tehnică ce poate fi rezolvată cu instrumente mai bune și nu există niciun motiv pentru a încetini dezvoltarea acestei tehnologii, așa cum au cerut personalități de top din sector, precum Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) și Elon Musk.

Cum poate fi atins întregul potențial al inteligenței artificiale

„Întregul potențial al IA poate fi realizat doar dacă dezvoltăm simultan capacitățile IA și siguranța și securitatea IA”, a subliniat Huang la Paris. „Acestea nu sunt obiective contradictorii. De fapt, sunt același obiectiv”.

„Este nevoie de excelență în inginerie pentru a avansa securitatea”, a adăugat el, potrivit sursei citate.