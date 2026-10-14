Siegfried Mureșan, mesaj ferm către Antonio Costa: Propunerea de buget nu poate fi acordul final

Siegfried Mureșan s-a întâlnit miercuri cu Antonio Costa, președintele Consiliului UE pe tema bugetului, transmițându-i că Parlamentul respinge ferm propunere de buget a Irlandei și solicitându-i să medieze dezbaterea pe cadrul multianual fiscal.

„Noi, Parlamentul European, am transmis astăzi un mesaj unitar și ferm președintelui Consiliului European, António Costa: propunerea de buget a Președinției irlandeze nu poate sta la baza unui acord final din partea noastră. Am participat în această dimineață, ca vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului pe buget, la o reuniune cu președintele António Costa”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a mai declarat că Parlamentul va susține un buget care îndeplinește prioritățile Uniunii.

„Noi, Parlamentul, vom vota doar un buget care include principalele noastre cerințe: un buget adecvat, care poate finanța toate prioritățile Uniunii Europene, și un pachet de noi resurse proprii care să finanțeze acest buget și care să fie echitabil pentru toate statele membre”, a mai spus europarlamentarul.

Mureșan a mai spus că liderul Consiliului European trebuie să medieze un consens care să nu sacrifice capitolele tradiționale în favoarea noilor provocări.

„I-am solicitat, astfel, președintelui Costa să se asigure că poziția Parlamentului privind bugetul multianual și noile resurse proprii se află pe masa discuțiilor la reuniunea de mâine a Consiliului European. Așteptăm ca președintele Costa să își folosească poziția pentru a obține un consens în Consiliul European asupra unui buget bun pentru Europa”, a mai notat Mureșan.

Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 ar urma să fie redus cu 159 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene, potrivit unui nou plan prezentat de Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Europarlamentarul a a criticat și săptămâna trecută propunerea prezentată de președinția irlandeză a Consiliului UE.