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Siegfried Mureșan, mesaj ferm către Antonio Costa: Propunerea de buget nu poate fi acordul final

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan și negociator șef al Parlamentului European pe tema bugetului a anunțat că Legisaltivul nu va accepta actuala propunere privind bugetul multianual înaintată de președinția irlandeză, cerându-i lui Antonio Costa, președintele Consiliului UE, să ia în considerare pretențiile Parlamentului.
Siegfried Mureșan, mesaj ferm către Antonio Costa: Propunerea de buget nu poate fi acordul final
Sursa foto. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
14 oct. 2026, 12:25, Politic
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Siegfried Mureșan s-a întâlnit miercuri cu Antonio Costa, președintele Consiliului UE pe tema bugetului, transmițându-i că Parlamentul respinge ferm propunere de buget a Irlandei și solicitându-i să medieze dezbaterea pe cadrul multianual fiscal. 

„Noi, Parlamentul European, am transmis astăzi un mesaj unitar și ferm președintelui Consiliului European, António Costa: propunerea de buget a Președinției irlandeze nu poate sta la baza unui acord final din partea noastră. Am participat în această dimineață, ca vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului pe buget, la o reuniune cu președintele António Costa”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Siegfried Mureșan. 

Siegfried Mureșan a mai declarat că Parlamentul va susține un buget care îndeplinește prioritățile Uniunii.

„Noi, Parlamentul, vom vota doar un buget care include principalele noastre cerințe: un buget adecvat, care poate finanța toate prioritățile Uniunii Europene, și un pachet de noi resurse proprii care să finanțeze acest buget și care să fie echitabil pentru toate statele membre”, a mai spus europarlamentarul. 

Mureșan a mai spus că liderul Consiliului European trebuie să medieze un consens care să nu sacrifice capitolele tradiționale în favoarea noilor provocări.

„I-am solicitat, astfel, președintelui Costa să se asigure că poziția Parlamentului privind bugetul multianual și noile resurse proprii se află pe masa discuțiilor la reuniunea de mâine a Consiliului European. Așteptăm ca președintele Costa să își folosească poziția pentru a obține un consens în Consiliul European asupra unui buget bun pentru Europa”, a mai notat Mureșan. 

Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 ar urma să fie redus cu 159 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene, potrivit unui nou plan prezentat de Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE. 

Europarlamentarul a a criticat și săptămâna trecută propunerea prezentată de președinția irlandeză a Consiliului UE. 

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