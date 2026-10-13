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Stare de urgență la bordul unui avion ce zbura spre Portugalia. Aeronava a fost forțată să se întoarcă din cauză că un geam ar fi fost fisurat

Un avion al companiei aeriene British Airways ce zbura spre Portugalia a fost nevoit să se întoarcă de urgență marți, din cauză că unul dintre geamurile aeronavei s-ar fi fisurat.
Stare de urgență la bordul unui avion ce zbura spre Portugalia. Aeronava a fost forțată să se întoarcă din cauză că un geam ar fi fost fisurat
Ioana Târziu
13 oct. 2026, 16:01, Știri externe
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Aeronava s-a întors de urgență la doar o oră de când a decolat

Avionul se îndrepta de la Aeroportul Gatwick din Londra către Faro, Portugalia marți dimineață, când a trebuit să efectueze o deviere urgentă la doar o oră după decolare.

Piloții au emis o alarmă de urgență, la scurt timp după ce au trecut de Bretania, Franța, notează Daily Mail.

Aceștia au observat „daune structurale la un panou de fereastră din partea dreaptă a aeronavei”, potrivit unei publicații de știri aeriene.

Nu a fost confirmată cauza întoarcerii de urgență

Cu toate acestea, cauza întoarcerii de urgență nu a fost încă confirmată.

„Aeronava a fost deviată în urma unei probleme tehnice minore și a aterizat în siguranță la Londra Gatwick”, a declarat un purtător de cuvânt al British Airways.

„Ne-am cerut scuze pasagerilor pentru întârzierea călătoriei lor. Echipele noastre depun eforturi mari pentru a le readuce planurile de călătorie pe drumul cel bun”, a adăugat acesta.

Acest incident vine la doar câteva luni de când un geam al unui avion Ryanair s-a spart în timpul zborului.

În luna iulie a acestui an, un fragment desprins din motor a lovit unul dintre geamurile cabinei pasagerilor.

În urma impactului, geamul s-a spart iar pasagerul care avea stătea lângă fereastră a fost tras spre exterior, suferind răni.

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