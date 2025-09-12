Statul Florida va monitoriza comportamentul profesorilor în legătură cu moartea lui Charlie Kirk

Anastasios Kamoutsas, comisarul pentru educație a cerut instituțiilor de învățământ să monitorizeze atent reacțiile profesorilor și să ia măsuri împotriva celor care publică mesaje prin care „celebrează” moartea lui Kirk.

Oficialul a subliniat că, deși libertatea de exprimare este un drept constituțional, cadrele didactice, ca funcționari publici, sunt ținute la „standarde mai înalte”.

Incidentul care a declanșat reacția oficială a avut loc în Clay County, unde un profesor a scris pe rețelele de socializare: „Nu este necrologul cu care speram cu toții să ne trezim, dar este o variantă aproape la fel de bună pentru mine”. Ulterior, profesorul a fost suspendat.

Postarea a atras critici, atât din partea lui Kamoutsas, dar și din partea senatoarei statale republicană Jennifer Bradley și a guvernatorului DeSantis.

Guvernatorul Ron DeSantis a salutat măsurile luate, afirmând că este „inacceptabil ca profesori să celebreze asasinarea unui tată de 31 de ani, cu doi copii mici”. La rândul lor, oficialii școlii din Clay County au condamnat comentariul și au precizat că acesta „nu reflectă valorile și principiile districtului”.