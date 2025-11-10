Suspectul crimei din Teleorman este în spital. Parchetul cere arestarea preventivă

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, sâmbătă, a fost înregistrat la Parchet procesul-verbal de sesizare din oficiu întocmit de polițiști cu privire la săvârșirea infracțiunilor de violență în familie – omor calificat și încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Procurorii arată că, prin ordonanţa din data de 10.11.2025, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de numitul M.G.P pentru infracţiunile sesizate.

Din cercetări a reieșit că sâmbătă, în timp ce victima mergea pe stradă pe raza comunei Beciu, soțul acesteia, M.G.P., a încălcat una dintre obligațiile impuse în sarcina lui printr-un ordin de protecție, respectiv pe aceea de a nu se apropia la mai puțin de 50 m, context în care, a înjunghiat=o cu un cuțit pe care îl avea asupra sa.

Ulterior. inculpatul și-a provocat mai multe leziuni în zone vitale care au necesitat transportarea sa de urgență la o unitate medicală:

„La acest moment inculpatul fiind internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, jud. Teleorman”, arată procurorii.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a formulat luni o propunere de arestare preventivă a numitului M.G.P., pe care a înaintat-o Tribunalului Teleorman.

O tânără de 25 de ani, mamă a unui copil de 3 ani, a fost ucisă pe stradă de soț, deși, în săptămânile dinaintea crimei, familia victimei, dar și agresorul, au sunat în repetate rânduri la numărul unic de urgență 112 pentru conflicte, amenințări și încălcarea ordinului de protecție.