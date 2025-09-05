Trump intenționează să aibă noi discuții cu Putin: „Avem un dialog foarte bun”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că intenționează să aibă o nouă discuție cu omologul său rus, Vladimir Putin.

În timpul unei cine cu marii lideri IT la Casa Albă, Trump a fost întrebat dacă are în plan, „după convorbirea telefonică cu președintele ucrainean Zelenski”, să discute cu Putin în viitorul apropiat.

„Da, voi discuta. Avem un dialog foarte bun”, a fost răspunsul lui Trump, potrivit Ukrainska Pravda.

În cadrul declarațiilor, el s-a lăudat că „a rezolvat şapte războaie”, însă a admis că s-a înşelat atunci când a crezut că cel din Ucraina era unul „dintre cele mai uşoare de rezolvat”.

Trump s-a întâlnit cu Putin la jumătatea lunii august în Alaska, marcând prima întrevedere fizică dintre cei doi de când Trump a preluat cel de-al doilea mandat de președinte. În urma întâlnirii, liderii europeni au început lista privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, însă atacurile Rusiei asupra Ucrainei nu au încetat.