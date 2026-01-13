Ucraina a primit peste 400 de vehicule blindate produse local, într-o singură lună

Potrivit Defense Express, cele mai multe livrări au vizat modelul GYURZA-01, din care armata ucraineană a primit 333 de unități.

Acestora li s-au adăugat 30 de vehicule GYURZA-02, 24 de blindate ușoare UAT.FOX și 16 pickup-uri blindate UAT.TISA.

GYURZA-01 este cel mai vechi model din gamă și a fost deja livrat în câteva sute de exemplare armatei ucrainene, unde a fost utilizat în condiții de luptă.

Vehiculul este construit pe un șasiu Dodge Ram 5500 și face parte din categoria MRAP, cu protecție de nivel 2 conform standardului NATO STANAG 4569.

Modelul GYURZA-02 a fost prezentat la începutul anului 2025 și a trecut de la stadiul de prototip la omologare în doar șase luni.

Acesta dispune de un șasiu militar propriu, protecție sporită împotriva minelor și alte îmbunătățiri tehnice.

Ambele variante pot transporta echipajul și până la 10 militari.

Vehiculele mai ușoare includ UAT.TISA, un pickup blindat construit pe șasiu Toyota Land Cruiser, cu protecție de nivel 1, destinat mobilității rapide pe câmpul de luptă, și UAT.FOX, bazat pe Mitsubishi L200, care păstrează aspectul unui vehicul civil, dar oferă protecție suplimentară echipajului.