Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o anchetă

Joi, 16 octombrie 2025, un avion IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic “Aurel Vlaicu” Boboc, a fost implicat într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucție.

„Echipajul de la bordul avionului era format din doi militari, instructor și elev, și se află în afara oricărui pericol.

Imediat după incident aceștia au fost transportați cu ambulanța din dotarea bazei aeriene la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o evaluare suplimentară completă, potrivit Gândul.

Conform procedurilor standard în aceste situații, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare a incidentului care analizează cauzele producerii evenimentului”, conform Boardingpass.

Instructorul și elevul pilot se află, acum, în afara oricărui pericol, însă până în acest moment, autoritățile nu au precizat cât de grav a fost avariat avionul.

Iakovlev Iak-52 este un avion ușor proiectat de birourile OKB Iakovlev din Moscova în anul 1976 și produs în România în perioada 1977 – 1998 de Întreprinderea de Avioane Bacău sub numele de Iak-52.

Aceste avioane Iak-52 sunt folosite de Forțele Aeriene Române pentru instructajul inițial al elevilor piloți și pentru zboruri demonstrative.