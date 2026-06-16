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Un bărbat dat în urmărire internațională a fost găsit în București. El era căutat încă din 2021

Polițiștii din București au găsit un bărbat dat în urmărire internațională la o adresă din Capitală. Bărbatul era căutat încă din 2021 și este condamnat la 18 ani și 4 luni de închisoare.
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Ioana Târziu
16 iun. 2026, 15:28, Social
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Marți, polițiștii din Capitală au găsit un bărbat dat în urmărie internațională la o adresă din București.

A fost dat în urmărire în urmă cu 5 ani

Acesta era dat în urmărire la nivel internațional din data de 3 noiembrie 2021.

Pe numele acestuia, „Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 18 ani și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat”, au transmis autoritățile.

După ce a fost depistat de polițiști, bărbatul „a fost imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale”. Ulterior, el a fost „condus la sediul structurii, în vederea punerii în executare a mandatului de executare a închisorii”, au precizat polițiștii din Capitală.

Va fi dus la un penitenciar din Capitală

Autoritățile au specificat că bărbatul urmează să fie dus la un penitenciar din București.

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