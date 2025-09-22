Un cunoscut producător japonez de automobile dezvoltă o nouă tehnologie de conducere autonomă

Într-o demonstrație recentă a tehnologiei, care urmează să fie disponibilă în 2027, un sedan Nissan Ariya echipat cu 11 camere, cinci radare și un senzor de ultimă generație numit LiDAR a manevrat prin centrul orașului Tokyo, frânând la semafoarele roșii, precum și pentru pietoni și alte mașini la intersecții.

Tehnologia anterioară de conducere autonomă a Nissan a fost concepută pentru conducerea pe autostradă, unde benzile sunt clar marcate și mai ușor de descifrat. Noua tehnologie este concepută pentru străzile aglomerate și imprevizibile ale orașului, potrivit ABC News.

Este un domeniu deja aglomerat. Piața mașinilor autonome este estimată să atingă 2 trilioane de dolari până în 2030, potrivit cercetătorului de piață IndustryARC, pe fondul progreselor în domeniul inteligenței artificiale, al tehnologiilor de senzori și al capacităților de procesare a datelor.

Cel mai important producător auto din Japonia, Toyota Motor Corp., are un acord de parteneriat cu Waymo, o altă tehnologie de conducere autonomă dezvoltată de Google. Waymo a ajuns și în Japonia, în parteneriat cu o companie de taxiuri, dar se află încă în faza de testare.

Alți producători auto lucrează, de asemenea, la tehnologia de conducere autonomă, printre care Honda Motor Co., General Motors și Mercedes-Benz, precum și companii din afara industriei auto, cum ar fi Amazon și filiala sa Zoox.

Inițiativa Nissan vine într-un moment în care piața auto japoneză se confruntă cu provocări serioase din cauza tarifelor impuse de președintele Donald Trump.

Nissan se află într-o situație dificilă. Compania a redus numărul de locuri de muncă și a numit un nou director executiv, Ivan Espinosa, pentru a încerca o redresare. Producătorul modelului subcompact March, al mașinilor electrice Leaf și al mărcii de lux Infiniti a înregistrat pierderi în perioada aprilie-iunie, după un an fiscal în care a înregistrat rezultate negative.