Un fost episcop a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare pentru abuz sexual asupra unor tineri

Fostul episcop australian Christopher Saunders a fost găsit vinovat de o acuzație de viol și 12 capete de acuzare de agresiune sexuală în august.

Ar putea fi eliberat condiționat în 2031

Miercuri, bărbatul în vârstă de 76 de ani a fos condamnat la șase ani și jumătate de închisoare, dar va fi eligibil pentru eliberare condiționată în februarie 2031, potrivit BBC.

El este unul dintre cei mai importanți lideri catolici din lume care se confruntă cu acuzații de abuz sexual.

În anul 2020, Saunders a demisionat din funcția de episcop când a fost acuzat pentru prima dată de aceste fapte.

Fostul episcop folosea adesea fonduri bisericești și proprietăți deținute de biserică pentru petreceri nud, oferindu-le alcool celor doi tineri.

El a fost condamnat pentru sărutarea și molestarea bărbaților între 2010 și 2019. Într-un caz, a fost condamnat pentru că i-a forțat pe unul dintre ei să întrețină relații intime.

Saunders a fost achitat de juriu pentru presupusele infracțiuni comise împotriva unui al treilea tânăr.

Saunders „a ignorat demnitatea” victimelor

Judecătorul de la Tribunalul Districtual a declarat că Saunders „a ignorat demnitatea” victimelor sale și le-a cauzat daune de durată.

„Ne pare rău pentru durerea și suferința care v-au fost provocate. Ne pare rău că încrederea dumneavoastră a fost trădată atât de direct și profund de către un lider al bisericii”, a spus arhiepiscopul de Perth, Timothy Costelloe.

Acuzațiile au fost lansate pentru prima dată în 2020, dar ancheta inițială a poliției care a urmat a fost închisă fără acuzații.