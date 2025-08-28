Un oficial israelian acuzat de tentativă de abuz sexual în Nevada

Un oficial israelian acuzat de tentativă de abuz sexual asupra unei minore în Nevada a fost obligat de instanță să participe la audierea de săptămâna viitoare prin Zoom, după ce a lipsit miercuri de la ședința de judecată.

Potrivit presei locale, Tom Alexandrovich, responsabil de securitate cibernetică în guvernul Israelului, trebuia să se prezinte la tribunalul din Henderson, în apropiere de Las Vegas, pentru o audiere privind acuzații de natură penală. Avocații săi au susținut că au convenit cu procurorii ca acesta să nu fie prezent fizic, însă judecătorul a respins înțelegerea, subliniind că biroul procurorului nu are autoritatea să permită lipsa inculpatului.

Alexandrovich va participa la noul termen, programat pentru 3 septembrie, prin videoconferință. Oficialul israelian a fost arestat la mijlocul lunii august în urma unei operațiuni desfășurate de autoritățile din Nevada și agenții federali împotriva presupusilor prădători sexuali de minori.

Potrivit raportului poliției, el ar fi încercat să se întâlnească cu un agent sub acoperire care se prezenta drept o fată de 15 ani. Alexandrovich a fost eliberat rapid pe cauțiune și s-a întors în Israel, fapt ce a atras critici și suspiciuni privind o posibilă influență politică.