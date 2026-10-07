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„Un pas necesar pentru siguranță”. Franța începe discuțiile tehnice cu talibanii pentru deportarea migranților afgani

Autoritățile franceze au demarat discuții tehnice cu regimul taliban din Afganistan pentru a facilita deportarea migranților ilegali și considerați o amenințare la adresa ordinii publice, potrivit unei surse diplomatice de la Paris.
„Un pas necesar pentru siguranță”. Franța începe discuțiile tehnice cu talibanii pentru deportarea migranților afgani
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
07 oct. 2026, 18:27, Știri externe
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Franța se numără printre aproximativ 20 de state membre ale Uniunii Europene care urmăresc accelerarea deportărilor cetățenilor afgani, în special a celor condamnați de instanțe. Alături de Franța, Germania, Belgia și Suedia susțin această abordare.  

„La fel ca în alte state europene, a fost inițiat un dialog tehnic cu talibanii pentru a facilita deportarea directă în Afganistan a cetățenilor afgani care locuiesc ilegal în țară și reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice. Este un pas necesar pentru a asigura siguranța francezilor”, a declarat o sursă diplomatică citată de AFP

Sute de persoane ar putea fi vizate de expulzări

Deși sursa diplomatică a refuzat să comunice o cifră exactă a repatrierilor avute în vedere, o altă sursă apropiată dosarului a indicat că ar putea fi vizate sute de persoane. 

Demersul Parisului vine în contextul în care mai multe state europene încearcă să intensifice cooperarea cu autoritățile talibane pentru repatrierea cetățenilor afgani. 

La 31 august, Germania a anunțat că a autorizat reprezentanți ai guvernului taliban să viziteze țara pentru discuții privind aspecte tehnice și accelerarea deportărilor. 

De asemenea, o reuniune desfășurată în luna iunie la Bruxelles cu oficiali talibani a stârnit critici aspre din partea organizațiilor pentru drepturile omului. 

Schimbările din Afganistan

De la revenirea la putere în 2021, talibanii au instituit o interpretare strictă a legii islamice, care a afectat în principal femeile. Autoritățile islamice au interzis accesul femeilor în parcuri, spații publice și la majoritatea locurilor de muncă, precum și frecventarea școlii pentru fetele de peste 12 ani. 

„Acest dialog tehnic nu pune sub semnul întrebării poziția noastră cu privire la Afganistan; ne menținem sprijinul pentru poporul afgan și, în special, pentru femeile afgane”, a mai transmis sursa diplomatică. 

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