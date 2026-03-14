Un petrolier grec a fost atacat în Marea Neagră, a anunțat ministrul grec al Navigației și Politicii Insulare, Vasilis Kikilias. Petrolierul avea la bord un total de 24 de marinari, dintre care 10 greci, 13 filipinezi și 1 român.

Petrolierul grec „Maran Homer” a fost atacat de o dronă în zona maritimă aflată la 14 mile marine în largul orașului Novorossiisk, în Marea Neagră . Conform informațiilor, nava a fost lovită pe punte și era goală de marfă.

Nava a suferit daune la bordul drept iar membrii echipajului nu au fost răniți. Petrolierul se îndreptase spre Novorossiisk din portul Salonic.

Conform acelorași informații, atacul ar fi fost comis de Ucraina, ca parte a reacției Kievului la decizia SUA de a ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc .

Atacul a provocat pagube materiale doar în tribordul navei, care are un echipaj format din 24 de membri, dintre care 10 sunt marinari greci (restul sunt 13 filipinezi și un român).

Toți membrii echipajului sunt în stare bună de sănătate. Nava navighează independent și nu s-a produs nicio poluare.

Petrolierul aparține companiei de transport maritim Maran Tankers Management, o companie din grupul Angelikousis .

Ce a anunțat compania

„Maran Tankers Management Inc., compania de administrare a petrolierului MARAN HOMER (nr. IMO 9761372) sub pavilion grec, raportează că astăzi, 14 martie, în jurul orei locale 04:35 (01:35 GMT), în timp ce nava naviga în afara apelor teritoriale rusești, așteptând ordinele de a intra în Terminalul Consorțiului Conductelor Caspice (CPC) din Novorossiisk, Rusia, unde urma să primească o încărcătură de țiței kazah, a fost lovită de un obiect necunoscut.”

„Nu au existat răniți, iar echipajul este în siguranță. Au existat doar daune materiale minore la punte și la echipamentele de punte ale navei. Petrolierul a fost descărcat și nu există poluare a mediului. A plecat deja din Novorossiisk.”

Vasilis Kikilias: Atacul are loc în contextul presiunilor exercitate de țările din regiune

„În această dimineață a avut loc un impact asupra unei nave sub pavilion grecesc în largul orașului Novorossiisk, în Marea Neagră, un petrolier sub pavilion grec, 24 de marinari, 10 greci, în stare bună de sănătate, închiriat de Chevron”, a declarat sâmbătă dimineață ministrul transporturilor maritime și politicii insulare, Vasilis Kikilias, într-un interviu acordat ΕΡΤnews.

„Se presupune că acest atac face parte din presiunea exercitată de către țările din regiune și este probabil legată și de deciziile luate de a permite parțial transportul petrolului rusesc timp de o lună. L-am informat pe prim-ministru, l-am informat și pe ministrul Afacerilor Externe.

Acolo unde considerăm că există o problemă și o problemă, vom protesta vehement și vom face toate aceste acțiuni la nivelul Consiliului European și, acolo unde este necesar, deoarece consider că este inacceptabil, foarte periculos să țintim navele noastre cu pavilion grecesc, dar și grecii navelor care sunt închiriate și închiriate legal.

Iar marinarii greci și industria maritimă încearcă să-și facă treaba, ar trebui să fie în mod normal în afara oricărui interes politic sau, dacă vreți, cu siguranță în afara conflictului, a războiului”, a anunțat ministrul.

El a subliniat importanța transportului maritim pentru economia globală, subliniind că fără acesta nu poate exista comerț, deoarece aproximativ 80% din comerțul mondial se desfășoară pe mare, avertizând că, în caz contrar, consecințele ar fi multiple.

În același timp, îngrijorarea se extinde și la Golful Persic , unde în prezent se află zece nave sub pavilion grecesc și un total de 130 de nave deținute de greci în regiunea extinsă.

În ciuda tensiunilor, ministrul a dat asigurări că există o comunicare zilnică cu căpitanii prin intermediul Camerei Operațiunilor a Ministerului Navigației și, deși calmul predomină, există un mecanism automat de repatriere în cazul în care un marinar îl solicită.

„Grecia rămâne o destinație sigură”

Pe plan intern, guvernul se pregătește pentru impactul economic al crizei, concentrându-se pe biletele de feribot . V. Kikilias a anunțat întâlniri cu reprezentanții pieței pentru a implementa măsuri de sprijinire a consumatorilor și a limita prețurile, în scopul protejării turismului, care este industria grea a țării.

Scopul este de a transmite mesajul că Grecia rămâne o destinație sigură , transformând gestionarea crizei într-o oportunitate pentru un sezon turistic puternic.

În ceea ce privește migrația, Kikilias a subliniat că, deși fluxurile din Marea Egee de Est au scăzut cu 55% , există o presiune sporită asupra sudului Cretei dinspre regiunea libiană. Din acest motiv, el a pledat pentru crearea de structuri de cazare închise în Chania și Heraklion, în afara zonelor turistice, pentru a controla intrarea legală în țară. În cele din urmă, el a anunțat că licitația pentru portul Elefsina va începe la sfârșitul lunii martie , un proiect care va elimina activitatea industrială din centrul orașului și va crea un port de agrement modern pentru ambarcațiuni , modernizând proprietățile locuitorilor din Attica de Vest.