Un sistem de sateliți și inteligență artificială urmărește sursele de poluare periculoasă cu funingine

Gore, care a înființat Climate TRACE, o organizație care utilizează sateliți pentru a monitoriza locația surselor de metan care rețin căldura, și-a extins miercuri sistemul pentru a urmări sursa și norul de poluare provenit de la particule minuscule, denumite adesea funingine, la nivel de cartier, pentru 2.500 de orașe din întreaga lume.

Poluarea cu particule ucide milioane de oameni în fiecare an la nivel mondial — și zeci de mii în Statele Unite — potrivit studiilor și rapoartelor științifice.

Coaliția lui Gore utilizează 300 de sateliți, 30.000 de senzori de urmărire la sol și inteligență artificială pentru a urmări 137.095 de surse de poluare cu particule, dintre care 3.937 sunt clasificate ca „super-emitente” datorită cantității pe care o emit. Utilizatorii pot consulta tendințele pe termen lung, dar Gore speră că în aproximativ un an acestea vor fi disponibile zilnic, astfel încât să poată fi incorporate în aplicații meteo, precum rapoartele privind alergiile, potrivit AP.

Nu este vorba doar de vizualizarea poluanților. Site-ul web arată cine îi emite.

„Înainte de apariția inteligenței artificiale, era dificil pentru oameni să vadă cu precizie de unde provine această poluare convențională a aerului”, a spus Gore. „Când se termină în casele și cartierele lor și când oamenii au o idee foarte clară despre acest lucru, atunci cred că sunt împuterniciți cu adevărul despre situația lor. Tradiția mea religioasă m-a învățat întotdeauna că vei cunoaște adevărul și adevărul te va elibera”.

Funinginea, foarte periculoasă

Spre deosebire de metan, poluarea cu funingine nu este, din punct de vedere tehnic, o problemă climatică, deoarece nu provoacă încălzirea globală, dar provine din același proces: arderea combustibililor fosili.

„Este același proces de ardere a acelorași combustibili care produce atât poluarea cu gaze cu efect de seră, cât și poluarea cu particule care ucide aproape 9 milioane de oameni în fiecare an”, a spus Gore într-un interviu video luni.

„Vă voi da un exemplu. Recent, am petrecut o săptămână în Cancer Alley, zona dintre Baton Rouge și New Orleans, unde se află industria petrochimică americană. Este o zonă de 65 de mile (105 kilometri) și am efectuat o analiză cu datele Climate TRACE pe ambele maluri ale râului. Dacă Cancer Alley ar fi o națiune, emisiile sale de poluare care contribuie la încălzirea globală pe cap de locuitor ar ocupa locul patru în lume, după Turkmenistan”.

Firma lui Gore a descoperit că Karachi, Pakistan, are cel mai mare număr de persoane expuse la poluarea cu funingine, urmată de Guangzhou, China, Seul, Coreea de Sud, New York City și Dhaka, Bangladesh.