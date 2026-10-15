Va lua în calcul Luca Niculescu acordarea unor ajutoare pentru Dacia? „Va fi printre priorități”

Invitat joi seara la Antena 1, premierul desemnat Luca Niculescu a fost întrebat dacă ia în considerare oferirea unor ajutoare pentru Dacia, în contextul în care compania trece printr-o perioadă dificilă.

„Iau în calcul dialogul, trebuie să discut foarte repede cu reprezentanții companiilor străine, cu reprezentanții companiilor românești, cu sindicatele, cu societatea civilă și evident că Dacia va fi printre priorități”, a fost răspunsul premierului desemnat.

Niculescu a adăugat că Dacia „este unul dintre cei mai mari contributori la produsuri in termen brutal României, cred că 2 sau 3%, reprezintă o bună parte din exporturi”.

„România nu-și poate permite să piardă o întreprindere cum este Dacia” a conchis Luca Niculescu.

Declarația sa vine în contextul în care grupul Renault a decis să mute producția mai multor modele noi Dacia în afara României. Fabrica de la Mioveni riscă să piardă aproximativ 1.200 de locuri de muncă, potrivit sindicatului.

În februarie 2026 s-a întâmplat pentru prima dată ca producția Ford Otosan să o depășească pe cea a Dacia. La uzina Ford din Craiova au fost asamblate 21.834 de autoturisme, cu aproape 13% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Producția Dacia a scăzut cu 18,5% în aceeași lună, ajungând la 21.535 de vehicule. Vânzările sunt în cădere atât în România, cât și pe principalele piețe europene. În februarie, înmatriculările Dacia în România au scăzut cu 52% față de luna februarie 2025.